Marco Rojas aún lamenta empate con Curicó: “Hubiese sido lindo festejar el campeonato en casa, pero esa no es la realidad ahora”

Marco Rojas, volante de Colo Colo, mostró sus lamentos luego del empate con Curicó Unido en la fecha pasada, donde los albos no pudieron gritar campeón en el Estadio Monumental.

“Hubiese sido lindo ganar el último partido y festejar el campeonato en casa, pero esa no es la realidad ahora. Tenemos que esperar dos semanas para el próximo duelo con Coquimbo, no sé si hay tanta ansiedad en el camarín”, señaló el jugador neozelandés, este jueves en rueda de prensa.

El “Kiwi Messi” también comentó el cabezazo que tuvo en la parte final del encuentro, con lo que estuvo muy cerca de convertirse en el gran héroe de la noche. “Hubiese sido lindo hacer ese gol, pero el arquero jugó muy bien, tapó casi todo. Para mí la experiencia fue linda, por el ambiente en el estadio y los hinchas, solo faltó ganar el partido para festejar ese mismo día. En la ocasión del gol, no pudo entrar, yo no cabeceó mucho y las mínimas veces que lo hecho el balón ha entrado, pero así es esto”, mencionó.

De cara al trascendental compromiso contra Coquimbo, Marco Rojas anticipó que será “un partido muy importante para nosotros, queremos lograr el título y salir campeones. Será difícil, porque el rival está peleando el tema del descenso”.

Por último, el mediocampista expresó sus ganas por continuar en el “Cacique” el 2023. “Ha sido una experiencia tremenda para mí, me ha costado un poco acostumbrarme a todo lo que es vivir en Chile y lo que es estar en Colo Colo, pero me han tratado bien. He crecido y aprendido mucho del fútbol chileno. Tengo contrato hasta el próximo año y no pienso en nada más que cumplir eso”, complementó.