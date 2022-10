José Roa, exjefe del plan Estadio Seguro: “Me encantaría escuchar una propuesta del fútbol para la seguridad”

Los últimos hechos de violencia que han marcado el desarrollo del fútbol chileno durante las últimas semanas han llegado a un punto tal que el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) ha planteado la opción de que el torneo no se siga disputando, cuestión que fue respaldada por el exjefe del Plan Estadio Seguro, José Roa.

“Es comprensible, la primera tarea de un sindicato es defender a sus trabajadores, es una preocupación muy legítima. Siento que se mira al fútbol y a sus organizadores por sobre al Estado. Se trabajan propuestas complementarias, pero el fútbol ha sido muy pasivo en esa materia, se han escuchado más demandas y no propuestas”, remarcó en conversación con ADN Deportes, donde profundizó en la responsabilidad de los clubes en torno a prevenir la violencia dentro y fuera de los estadios.

“Me encantaría escuchar una propuesta del fútbol. El Estado ha hecho varias propuestas, lo que se discute ahora es una respuesta estatal, pero eso es desde el mundo público y falta la respuesta desde el fútbol privado. Es un espectáculo esencialmente privado, se organiza por clubes privados y uno cuando mira esto en términos comparados, la FIFA tiene una agenda y un programa al respecto, uno no ve un correlato de eso en el fútbol chileno”, explicitó la exautoridad pública.

José Roa y la falta de acciones en la ANFP

Quien dirigió el plan Estadio Seguro durante el segundo período de Michelle Bachelet cuestionó que los clubes del fútbol chileno no hayan aprovechado el período con partidos disputados bajo aforo reducido para actualizar protocolos o propuestas.

“Hay cosas que no se han movido tanto, pensé que la pandemia iba a pensar para que el fútbol hiciera un trabajo interno con tal de “aggiornarse”, tener un plan de trabajo serio y avanzar en tareas pendientes. No he visto ningún avance, sino más preocupación por lo futbolístico que lo organizativo”, remarcó, junto con la necesidad de puntualizar mayores acciones.

“Estadio Seguro es la cáscara, detrás de eso implica poner de acuerdo a distintos actores y coordinarlos. No le cargaría los dados a ese rol de coordinación, sino ver resultados. Hay que mirar esto con una mayor complejidad, si metemos las amenazas y los distintos incidentes de las últimas semanas, son cosas de distinto calibre”, cerró en la conversación con ADN Deportes.