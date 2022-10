“Pensé que sí le habían sacado tarjeta”: La reacción de Brayan Cortés tras la fractura nasal que sufrió ante Curicó

Brayan Cortés, arquero de Colo Colo, expresó sus sensaciones luego de ratificarse la fractura nasal que sufrió en el partido contra Curicó Unido, situación que lo deja con reposo por tres días y deberá usar una mascarilla facial cuando regrese a las canchas.

“Hoy es poco el dolor, esperaba que me doliera un poco más, es solamente al contacto cuando siento desviada la nariz hacia un costado, pero más que eso, espero a que termine el campeonato para poder decidirme operar”, señaló este martes el portero albo.

A pesar de la lesión en su nariz, el iquiqueño dejó claro que desea continuar en el arco del “Cacique” de cara a los últimos partidos. “La decisión de jugar siempre estuvo tomada, por ningún motivo voy a querer parar, más en esta instancia donde todos queremos lograr el objetivo final”, comentó.

Además, el guardameta mostró intenciones de operarse para estar con La Roja en los duelos amistosos de noviembre. “También se piensa eso, ya que estar en la selección es un orgullo siempre. Si termina el campeonato como queremos, lo más pronto posible, la decisión es operarme para llegar bien a la gira”, indicó.

Brayan Cortés y su choque con Diego Coelho

El meta de Colo Colo también afirmó que está todo conversado con Diego Coelho, con quien chocó en aquella jugada donde se fracturó la nariz. No obstante, aseguró que el delantero curicano merecía ser amonestado.

“Para mí, obviamente era para una tarjeta amarilla. En el momento sentí el golpe fuerte, no sabía con quién me pegué, no paraba de sangrar, me dolía un montón. En el momento pensé que sí le habían sacado tarjeta, tampoco hubo mala intención del jugador, más que nada fue una jugada peligrosa”, agregó Cortés.

Por último, el arquero del “Cacique” recalcó la frustración que hay tras no poder gritar campeón el domingo pasado. “Es lo que más duele, a nosotros nos dolió un montón, porque no fue un empate, fue una derrota, así lo sentimos. Queríamos dar la vuelta en el Monumental, era un sueño para todo el camarín, pero el objetivo está claro, no tengo dudas que contra Coquimbo vamos a pelear el campeonato”, finalizó el portero.