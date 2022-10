“Es más que una falta de respeto”: Josh Cavallo critica tuits entre Casillas y Puyol por “salida de clóset”

“Espero que me respeten: soy gay”. Con esta frase, Iker Casillas dejó la grande en las redes sociales. Algunos se tomaron en serio las palabras del exportero español, aunque la mayoría se dio cuenta que era una broma.

Hubo dos claves para entender la “salida de clóset” del ex guardameta. La primera fue la respuesta de Carles Puyol, leyenda del balompié hispano y gran amigo de Casillas. “Es tiempo de contar lo nuestro, Iker”, fue la frase del exdefensor.

La segunda fue la ola de rumores que vinculan a Iker Casillas con distintas celebrities del espectáculo local. A un año de su separación de la periodista Sara Carbonero, el exfutbolista ha sido blanco de los cupidos periodísticos.

Sin embargo, y aunque Iker Casillas haya dicho que se trató de un “hackeo”, el cruce de tuits no causó gracia en la comunidad LGBTQ+, y muy especialmente en Josh Cavallo.

Recordemos que Cavallo fue el primer futbolista de la primera división de Australia en hablar públicamente de su homosexualidad, y el segundo jugador en actividad del balompié mundial en hacerlo.

La orientación sexual ha sido un tema de alta connotación en el deporte, sobre todo en el fútbol. Por esta razón, el lateral expresó su molestia por el juego de Casillas.

“Bromear y burlarse de salir del clóset en el fútbol es decepcionante. Es un viaje difícil por el que cualquier persona LGBTQ+ tiene que pasar. Ver a mis modelos a seguir y leyendas del fútbol burlarse de salir del clóset y de mi comunidad, es más que una falta de respeto“, afirmó el jugador.

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022