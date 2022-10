Royer Vásquez León es reconocido popularmente como el “Arturo Vidal peruano” por su look similar al que tiene el volante chileno. Actualmente, se desempeña como futbolista de la Universidad Nacional del Altiplano, sin embargo, en su carrera tuvo la opción de jugar en Chile, según reveló el propio jugador.

En entrevista con el medio de Perú, El Popular, Vásquez aseguró que el “King” lo quiso contratar para que jugara en su club. “Sí, me llamaron del equipo de Arturo Vidal, Rodelindo Román, que participa en la Segunda División de Chile, pero no se pudo concretar por algunos detalles”, afirmó.

El “Vidal peruano” también explicó por qué decidió arreglar su estilo para parecerse al mediocampista de La Roja. “Cuando jugaba en Unión Comercio, en 2013, mis compañeros me dijeron que tenía un aire a Arturo Vidal, no me la creía y me animaron a tener el look como él. Destaco su buen juego, su temperamento, no por años estuvo en Europa y hoy está en un grande como es Flamengo”, indicó.

Además, el futbolista peruano recordó la vez que conversó con el formado en Colo Colo. “Fue gracias a un periodista de ESPN que me hizo el contacto con Vidal a través de una videollamada, que fue emocionante. No me lo esperaba. Me preguntó a cerca de mí y me hizo algunas bromas”, relató.

Por otro lado, Royer Vásquez León reconoció que en sus tierras ha tenido problemas por asumir el cartel de “Arturo Vidal peruano”. “Algunas personas en Puno (ciudad de Perú) tomaron a mal mi look y me insultaron. Y es que por esa parte del país no ven bien a los chilenos por la rivalidad histórica”, complementó el jugador.