“Si esto continúa, no se puede jugar la siguiente temporada”: la advertencia del Sifup ante la violencia en los estadios

Los recurrentes episodios de violencia en los estadios del fútbol chileno generan bastante preocupación en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). El presidente de la entidad gremial, Gamadiel García, ha participado en diversas instancias que buscan fortalecer la seguridad de los jugadores.

A raíz del último hecho de violencia, con la agresión que sufrió Martín Parra por parte de barristas de la UC, García se reunió con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, con miembros de la Dirección del Trabajo y asistió a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. Esto, con el objetivo de plantear inquietudes y buscar soluciones.

El timonel del Sifup expuso que hay un diálogo constante con los jugadores, situación que les ha permitido confirmar que hay una sensación de poca seguridad por parte de los principales protagonistas del espectáculo.

“Hablamos constantemente con los capitanes y delegados, sobre todo de estas materias. Justo estamos recorriendo Chile, visitando la mayor parte de los planteles, por ende tenemos claro qué ocurre y cómo tenemos que abordarlo“, manifestó García en conversación con La Tercera.

Respecto a esta problemática, el presidente del Sifup cuestionó las sanciones establecidas por la ANFP para estos casos, además de criticar el rol de Estadio Seguro y los controladores de los clubes. “Estamos preocupados y los reglamentos no tienen sanciones ejemplificadoras. Acá hay agresiones y no pasa nada esencial, solo multas o castigos irrisorios”, afirmó.

En la misma línea, García remarcó la urgente necesidad de modificar la normativa y no descartó eventuales paralizaciones en el fútbol chileno. “Las garantías y normas deben quedar en las bases de los torneos y sus reglamentos. Si esto continúa igual, por consecuencia, no se puede jugar la siguiente temporada. Eso te lo aseguro”, resaltó.

“El plan Estadio Seguro nació como un plan que iba de la mano con mejorar tecnología, empadronamientos de las barras, poner torniquetes, pero ha quedado en nada porque nadie quiere invertir dinero. Las S.A. no han invertido en cámaras de reconocimiento facial y las voluntades quedan hasta cuando hay que invertir“, agregó.

En cuanto al papel de los clubes, García recordó que son ellos quienes deben ser los garantes de seguridad. “Por ley, el responsable es quien organiza el espectáculo y también, desde lo netamente laboral, el empleador es quien debe procurar proteger la salud e integridad de su trabajador. Eso no se cumple y si partimos de ahí, no hay cómo avanzar”, comentó.

“Los clubes no quieren invertir en esto porque es menos dinero para sus arcas. No basta con decir que cumplen la norma, porque esas normas las pusieron ellos mismos. Es un círculo vicioso. Para qué me voy a autocastigar, ese es el mensaje”, complementó.

Por último, Gamadiel García se refirió al papel de Carabineros y un eventual regreso de la fuerza policial a los estadios del fútbol chileno. “La coordinación con Carabineros siempre debe estar, es el desde en cualquier discusión. El fútbol y el Estado se relacionan siempre y de ambos lados se necesita más apriete”, aseguró.

“Escuchamos a diario que nadie puede meterse en el negocio del fútbol porque son privados, pero cuando se trata de seguridad, ahí quieren la ayuda del Estado. Parece contraproducente y un bastante absurdo. Reitero, quien organiza el espectáculo debe tomar las medidas de seguridad que sean necesarias para el buen desarrollo del evento. Y si no lo hace, las sanciones deben ser fuertes, pero hoy no existe castigo. Eso va a cambiar“, cerró.