Este martes, Colo Colo igualó 0-0 ante la UC por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Con este resultado, los albos dieron un paso más hacia el título y el portero Brayan Cortés anticipó el choque ante Curicó Unido, donde el Cacique depende de sí mismo para consagrarse campeón.

En conversación con los canales oficiales del cuadro albo, el iquiqueño analizó la igualdad sin goles ante los cruzados. “Fuimos protagonistas durante todo el partido, quisimos ir a buscar el triunfo. El compromiso se nos complicó y tenemos que corregir detalles. Quedamos con un sabor amargo con el empate“, comentó el seleccionado de La Roja.

En cuanto a su rendimiento frente al conjunto estudiantil, Cortés se mostró conforme por dejar su valla imbatida. “Cuando el equipo me necesitó, me tocó trabajar un poco más y ellos no pudieron convertir“, sostuvo.

Respecto a su próximo rival, Curicó Unido, el guardameta reconoció el plantel de Colo Colo es consciente de lo que está en juego. De derrotar al equipo de Damián Muñoz, los albos se adjudicarán el título del Campeonato Nacional 2022 con tres fechas de anticipación.

“Es un partido importante para nosotros. Estamos con toda la ilusión y el objetivo claro: ganar y salir campeón. Vamos a dejar todo dentro de la cancha, como lo hemos hecho durante todo el año. Ojalá disfrutarlo con la gente y con nuestras familias”, comentó.

“Curicó juega muy bien, pero nosotros nos preocupamos de nosotros. Hay que hacer las cosas bien, mantener el objetivo en mente y salir a buscar el partido”, cerró Brayan Cortés.

El duelo entre Colo Colo y Curicó Unido se jugará en el estadio Monumental este domingo 9 de octubre a partir de las 17:30 horas, encuentro que podrás seguir con la transmisión en vivo de ADN Deportes.