Sebastián Miranda y la derrota de la U: “Cuando el árbitro es protagonista, no es una buena señal”

Un verdadero partidazo fue que el protagonizaron la Universidad de Chile y el Audax Italiano en el Estadio Santa Laura U-SEK por la fecha 26 del Campeonato Nacional, partido que terminó favorable para los “itálicos” por 3-2.

Tras el encuentro, los análisis del partido continuaron, esta vez en palabras de Sebastián Miranda: “el primer tiempo lo hicimos bien, tuvimos un tiro al arco en contra y el resto pasó por arriba del arco. En el segundo tiempo el equipo bajó el ritmo, dejó de hacerlo que estábamos haciendo, mover la pelota de un lado a otro y con muy pocas llegadas de ellos”, aseveró.

Sobre el cambio de Cristian Palacios, quien había marcado los dos goles azules, el DT azul aseguró que: “Cristian me manifestó una molestia física, se apretó el gemelo, por eso fue el cambio”; mientras que sobre Cristónal Campos, aseguró que: “no entro en análisis individuales, todo lo contrario, en la cancha hay que tomar decisiones y ellos tienen la libertad para hacerlo”, dijo.

Por otra parte, apuntó contra el arbitraje de Ángelo Hermosilla: “cuando el árbitro es protagonista, no es una buena señal. Obviamente en los cobros no quiero saber si están de acuerdo o no, pero tengo dudas sobre el gol del empate, para mí hay falta, más si lo revisan porque de arriba hay dudas”, indicó.

Y acusó además que insultó a sus jugadores: “me molesta mucho que él agreda verbalmente a mis jugadores, como pasó con Luis Felipe (Gallegos). Que él le venga a decir ‘quédate callado malo cu…‘, no corresponde de una autoridad, por eso se generan los problemas después del partido, él provocó todo lo que sucedió“, sostuvo Sebastián Miranda.

