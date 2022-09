Sifup se lanza contra la UC y la ANFP por graves incidentes en Valparaíso: “¿Qué esperamos, que muera un jugador?”

Muy molesto se mostró el Sindicato de Futbolistas Profesionales luego de los graves incidentes que ocurrieron durante este miércoles en el clásico universitario, partido que fue suspendido en Valparaíso luego que una bengala cayera muy cerca del golero laico Martín Parra.

Por medio de sus redes sociales, el Sifup arremetió con un mensaje para la ANFP y Universidad Católica, cuadro que hizo de dueño de casa en el estadio Elías Figueroa.

“Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol”, comenzaron diciendo.

En esa línea, añadieron que es “impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras“.

Finalmente, hicieron un fuerte llamado a la sede de Quilín y la UC: “¿Qué esperamos, que muera un jugador? @ANFPChile @Cruzados“.

