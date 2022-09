Alfredo Arias y el momento de la U: “Con tanto problema interno, el juego pasa a segundo plano”

Quien fue parte del casi interminable listado de entrenadores de la U de Chile en la última década es Alfredo Arias, que dirigió a los azules en 2019.

El uruguayo actualmente está en Independiente de Santa Fe, en Colombia, y desde allá rompió su silencio ante una estadía que lo tuvo apenas 16 partidos en el cuadro azul.

“Mi silencio fue el respeto a Universidad de Chile. Es una institución grande, pero es uno de los lugares que no me fue bien, no termine contrato por decisión propia. Pasaron muchas cosas en la U”, explicó Alfredo Arias en diálogo con Directv Chile.

En dicha charla, no mostró mayor complicación ante el hecho de haber llegado a Chile días antes que se consumara la salida de su predecesor en la U de Chile, Frank Kudelka. “Nunca se contrata a un técnico y se espera despedir para contratar otro. Los directores técnicos sabemos qué es así (…) No me arrepiento de haber venido a Chile a arreglar el contrato”, explicó.

Alfredo Arias y el momento de la U de Chile

Al momento de plantear las dificultades que experimentó en el cuadro universitario laico, reconoció que los conflictos en Azul Azul lo afectaron.

“Quién nos llevo a Universidad de Chile fue el presidente de ese año, hacía tiempo que querían contar con mis servicios pero el primer partido que yo estuve al mando, él renunció. Fue un error mío aceptar dirigir ese primer partido cuando se fue Carlos Heller“, puntualizó el uruguayo, que puso como ejemplo su situación para justificar la falta de rendimiento del club en los últimos años.

“En una institución tan importante, como la U de Chile, con tanto problema interno el juego pasa a segundo plano”, sentenció desde Colombia.