El pasado martes, Pablo Guede finalizó su trabajo como director técnico del Málaga. El fin de su aventura en el cuadro albiceleste ocurrió luego de sufrir cinco derrotas en las primeras seis jornadas de la Segunda División Española de Fútbol.

El ex entrenador de Colo Colo arribó al equipo español a fines de la temporada pasada, con el objetivo de evitar el descenso a la tercera categoría del fútbol hispano. Pese a que logró mantener al equipo en la Segunda División, Guede solo consiguió un triunfo en el actual curso y, con mutuo acuerdo con la dirigencia, culminó su labor en el club al que defendió como futbolista.

“Pablo Guede no proseguirá al frente de la plantilla malaguista, tras llegar a un acuerdo de forma amistosa para la finalización de su contrato”, comunicó el club.

Este jueves, el argentino brindó su última conferencia de prensa, instancia en la que abordó su llegada al equipo y manifestó que tenía la ilusión de devolver al club a la máxima categoría del fútbol español.

“Me tocó volver en una situación jodida. Había que poner el pecho a las balas y salvar al equipo del descenso. Este año armamos este proyecto con toda la ilusión del mundo para devolver a este equipo a Primera División. Es uno de los mejores grupos que tuve“, remarcó.

Luego, el argentino no contuvo la emoción y se quebró por el abrupto término de su trabajo en el equipo. “Me quería despedir como este club se merece. Los sentimientos son más fuertes que la realidad. Esto es fútbol, entra o no entra la pelotita, pero lo que queda son las personas“, expresó.

De todos modos, el trasandino aseguró que “no me voy triste, no me voy dolido. Sé que esto es fútbol y me voy con todo el cariño de esta gente. Me voy orgulloso porque cumplí el sueño de mi vida“.

Por último, Pablo Guede aseguró que, de momento, se mantendrá en la ciudad. “Sé que me quedo acá. Me quedo en Málaga, como lo planeé desde siempre. El sábado estoy en el estadio para el partido ante el Villarreal B con mis cinco abonos. Ahora pasamos a ser hinchas“, cerró el entrenador en su despedida.