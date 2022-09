Gerardo Acosta, abogado paraguayo que fue parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por ocho años, anticipó lo que podría ocurrir con la apelación de la Federación de Fútbol de Chile en el caso Byron Castillo, luego de que la FIFA desestimara la demanda del ente nacional en dos oportunidades.

El experto explicó cuáles son los pasos que Chile tomará para llevar su denuncia al TAS. “El caso es apelable al TAS. El plazo para apelar es 21 días a partir de la notificación de la resolución completa. Chile va a pedir los fundamentos. Seguramente, los tendrá el martes o miércoles. Ahí comienza a correr el tiempo. La ANFP puede presentar la apelación en cinco días”, señaló en La Tercera.

“A partir de que lo haga, la contraparte, que en este caso es la FIFA tiene 10 días para contestar la apelación. Todo va a depender de la velocidad con que Chile presente su apelación fundamentada”, indicó el profesional.

Es la misma línea, el jurista dejó claro el papel que recae sobre Ecuador y FIFA en la apelación de la Federación chilena. “La contraparte nunca fue Ecuador. Ecuador estaba en el procedimiento circunstancialmente porque uno de sus jugadores ha sido mencionado (…) Ecuador muy probablemente participará en el proceso como interviniente, pero Chile litiga contra la sanción que aplica la FIFA. Su contraparte es la FIFA”, sostuvo.

“La ANFP no tiene razón” en el caso Byron Castillo

En cuanto a la base que sostiene la denuncia de Chile, Gerardo Acosta es tajante. “Sigo pensando que la ANFP no tiene razón. Que las decisiones están ajustadas a derecho. La FIFA no tiene la potestad de definir sobre un documento público. No se arroga esa facultad. Define la nacionalidad en función de documentos expedidos por una autoridad pública”, agregó.

“Hasta que esa autoridad no diga lo contrario, eso es lo válido. La FIFA sanciona el uso de documentos falsos, pero quien lo determina es una autoridad nacional. Ese es el error que comete la ANFP”, subrayó el ex integrante del TAS.

Por último, el abogado paraguayo concluyó en que el caso de Byron Castillo no cambiará en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. “Si un órgano de la FIFA se equivoca, los paneles del TAS no tienen problemas en revocar. Depende del caso. Yo en este caso, sinceramente, accedí a bastante información. Tuve el convencimiento de que esto iba a ocurrir. No creo que un panel del TAS lo revierta”, completó el experto.