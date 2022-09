Charles Aránguiz, actual volante del Bayer Leverkusen, partió a Europa en 2015 tras defender a Cobreloa, Cobresal, Colo Colo y U. de Chile en el plano local. Ahora, el futbolista se refirió a su futuro y mostró deseos de regresar al fútbol chileno para cumplir un claro objetivo.

“Claro que me gustaría jugar en Chile. Mis hijos estaban muy chicos cuando me fui y me gustaría que me vieran jugando en canchas chilenas, donde todo empezó. Veremos cómo estoy físicamente”, afirmó el mediocampista en LUN.

Además, el “Príncipe” no ocultó sus ganas por jugar en La Liga española después de finalizar su ciclo con el Leverkusen. “España es muy parecido en lo futbolístico a Brasil, donde privilegian el toque de balón. En Alemania el balón pasa poco por el jugador. Pero no pierdo la esperanza. Hay algunos equipos que han mostrado su interés tanto en Alemania que se comunicaron conmigo, y también de España. Eso se analizará después”, indicó.

En cuanto al fútbol brasileño, Aránguiz reconoció que este 2022 pudo retornar al Inter de Porto Alegre, sin embargo, el club alemán no permitió su salida. “Durante mucho tiempo se especuló que volvía a Inter, pero ahora fue la primera vez que tuve acercamientos reales con dirigentes. Estuvimos de acuerdo en varias cosas, pero había que hablar con Leverkusen. Y eso no llegó a buen puerto, entre otras cosas, porque me dijeron que contaban conmigo”, señaló el jugador, quien aún tiene un año de contrato vigente con el cuadro germano.

Charles Aránguiz y la selección chilena

El volante también tuvo palabras para el presente de La Roja y abordó el tema del recambio. “Siempre he tenido claro que uno va a salir en algún momento. Son procesos que siempre pasan y por mi lado lo tengo más que asumido”, subrayó.

“Hoy tengo la posibilidad de estar, lo que me llena de orgullo, pero si después no estoy, apoyaré al ciento por ciento. Si me toca estar, bien, si juego 10 minutos, bien también. Hay que apoyar siempre. Yo siempre voy a estar dispuesto”, apuntó el bicampeón de América.

Por último, Aránguiz expresó su ilusión por volver a jugar un Mundial con Chile. “Si uno está bien y llega de buena forma, todo es posible. Para mí no es un tema de edad. Creo que es rendimiento y cómo uno esté físicamente. Si estás bien, siempre existirá la opción. Si no se dan esas cosas, uno tendrá que asumir”, completó el mediocampista.