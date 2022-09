José Luis Sierra, exjugador y entrenador nacional, se refirió a su frustrada llegada a U. de Chile y reveló las razones que tuvieron en Azul Azul para no considerarlo como entrenador del primer equipo.

En diálogo con ESPN, el “Coto” comenzó afirmando que “sí, estuve cerca de llegar a la U”. Luego, se le consultó si las posibles reacciones en redes sociales fueron motivo para que la dirigencia azul lo descarta. “Sí, fue por eso”, respondió el otrora futbolista.

“No quiero decir que hubo miedo, pero creo que dijeron ‘cómo vamos a traer a alguien que jugó y dirigió a Colo Colo”, porque ese era el tema para dirigir a la U. Había convicción, pero no de todas las partes, sino de una o dos personas. Que ese tipo de cosas pasen, es parte de”, agregó el multicampeón con Unión Española y con el “Cacique”.

Además, José Luis Sierra se mostró disgustado por la influencia que tienen las redes sociales y cómo estas afectaron en su frustrado arribo a la U.

“Y si a mí como entrenador me pautean las redes sociales o la prensa sobre qué es lo que voy a hacer, o si debo cambiar mi forma de ser… Resulta que a donde he ido, salvo la segunda etapa en Palestino, siempre me ha ido bien”, añadió el mundialista con La Roja.

Como entrenador, el “Coto” dirigió a Unión Española entre 2010 y 2014. Asumió la banca de Colo Colo en 2015. Luego, entre 2016 y 2019 se desempeñó como DT en el fútbol árabe y entre 2020 y 2021 estuvo al mando de Palestino. Actualmente se encuentra sin club.