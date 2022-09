Milad descartó que la FIFA tome como prueba el polémico audio de Byron Castillo: “No alcanzamos a ponerlo en la apelación”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló con los medios de comunicación respecto a la decisión que tomará este jueves la Sala de Apelaciones de la FIFA respecto a Byron Castillo.

El futbolista ecuatoriano ha estado en la polémica por un audio que se filtró donde declaraba que él había nacido en Colombia, sin embargo, este no será considerado por la FIFA, debido a que desde la ANFP no alcanzaron a ponerlo como prueba.

Respecto a la inminente determinación de la FIFA, Milad comenzó diciendo que se encuentran “siempre supeditados lo que determine la Cámara de Apelaciones de la FIFA. También pensamos que los tiempos han sido demasiado extensos y esperamos una buena acogida a la apelación que presentamos con las pruebas que presentamos”.

En esa línea, añadió que “todas las controversias que han habido este último tiempo, no van a alterar seguramente la decisión de la FIFA, pero sí de cierta forma puede fundamentar y fortalecer nuestra apelación de lo que estamos alegando hoy en día”.

Consultado sobre si el audio fue presentado como prueba, indicó: “No fue presentado como prueba. Se trata de algo externo y ya no hay posibilidad de presentar más pruebas, hay un tiempo límite y ya se hizo la apelación“.

“Nos sorprendió, gratamente, pero no va estar dentro de las pruebas. Es posible que lo consideren como algo externo, pero como no tienen cómo comprobar que es la voz del jugador, no lo tomaran seguramente como prueba“, agregó sobre lo anterior.

Finalmente, el presidente de la ANFP tuvo palabras sobre el trabajo de Eduardo Berizzo al mando de la Roja. “Ha hecho un gran trabajo con la sub 23. Vemos que hay futuro y ojalá los futbolistas puedan hacer su camino en Europa, ya que allá están las cinco ligas más importantes del mundo”.