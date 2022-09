Ben Brereton gana el duelo de chilenos a Francisco Sierralta en la Championship

Por la décima fecha de la Championship, Ewood Park fue testigo del primer choque entre clubes con equipos chilenos de la temporada en el ascenso del fútbol de Inglaterra: el Blackburn Rovers de Ben Brereton recibió al Watford de Francisco Sierralta.

Quien salió airoso del desafío fue el delantero, que estuvo presente hasta el minuto 92 del encuentro en el que su equipo se impuso 2-0 al del “Vikingo”, que también formó parte de la zaga visitante sólo durante el primer tiempo del compromiso.

A los 38 minutos, Ryan Hedges abrió la cuenta para Blackburn Rovers, que contó con un incisivo Ben Brereton, que al menos dispuso de cuatro ocasiones de gol que le fueron frustradas entre la defensa del Watford y la actuación del arquero Daniel Bachmann.

Dominic Hyam fue quien terminó sellando el triunfo de los locales al minuto 83, resultado que les permite llegar al tercer lugar de la Championship. En tanto, el forastero se quedó en el séptimo lugar de la clasificación. Cabe recordar que ambos futbolistas nacionales son parte de la nómina para defender a La Roja en los amistosos ante Marruecos y Qatar.

⏱️ Full-time: #Rovers 2-0 #WatfordFC

Hedges and Hyam's first in blue & white halves secure a deserved victory at Ewood!#ROVvWAT 🔵⚪️ pic.twitter.com/0vAAlUPZJT

— Blackburn Rovers (@Rovers) September 13, 2022