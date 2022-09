Este sábado, Toluca igualó 2-2 ante Pumas por la fecha 14 del Torneo de Apertura de la Liga MX. Los dos goles de los “Diablos Rojos” fueron convertidos por Jean Meneses, quien está en una racha goleadora en el torneo con cuatro anotaciones en los últimos cuatro partidos.

El extremo inició el cotejo en la formación titular al igual que los otros representantes chilenos del equipo, Valber Huerta y Claudio Baeza.

El compromiso se disputó en el estadio Nemesio Díez, la casa del Toluca, y fueron los visitantes quienes arrancaron con la ventaja. A los 36 minutos de la primera etapa, el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno adelantó al elenco universitario.

En el complemento, Jean Meneses marcó el empate para los dueños de casa con una definición cruzada al palo derecho del arquero (66′). Once minutos después, el ex jugador de San Luis y la U. de Conce volvió a convertir y le dio la ventaja transitoria a su escuadra.

Con sus dos goles de la jornada, “Takeshi” llegó a las siete anotaciones desde su llegada al Toluca y actualmente se erige como el tercer máximo artillero del Torneo de Apertura.

Todo apuntaba a que Meneses sería el héroe de la jornada, pero el portero de Pumas, Julio González, tenía otros planes. Cuando se jugaba el sexto minuto de descuento, el guardameta subió para un tiro de esquina en busca del gol del empate. El brasileño Dani Alves centró desde el costado izquierdo y González cabeceó al primer palo para sellar el empate.

assistência pelo segundo jogo seguido do Daniel Alves no Campeonato Mexicano. dessa vez pra um gol de cabeça do goleiro do time dele, o Julio González.

depois do jogo, o técnico do Pumas disse que conversou com Dani e ele "com certeza" vai pro Qatar 👀pic.twitter.com/0NTyqmFxAC

— Gabriel Carneiro (@gabe_carneiro) September 11, 2022