Este jueves, Colo Colo goleó 4-0 a la Unión Española por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2022. Los albos dieron un gran paso en su objetivo de alcanzar el título y el delantero Juan Martín Lucero remarcó la importancia de mantener la consistencia para levantar el trofeo.

Con una alta convocatoria en el estadio Monumental, el Cacique se impuso al cuadro hispano con goles de Lucero, Gabriel Suazo, Emiliano Amor y Gabriel Costa.

Finalizado el encuentro, el “Gato” remarcó la efectividad del equipo en ofensiva y valoró la valla invicta de Brayan Cortés, algo que no conseguían hace tres encuentros.

“Fue un gran partido. Mantuvimos el arco en cero, que era lo que nos venía costando y concretamos la mayoría de las ocasiones que tuvimos. Con uno o dos goles casi no nos estaba alcanzando, hoy hicimos cuatro y nos vamos felices“, manifestó en conversación con la transmisión oficial.

En cuanto a su rendimiento personal, con 22 goles en lo que va de temporada, Lucero destacó el trabajo en conjunto con el plantel y el cuerpo técnico. “Yo necesito al equipo para rendir. Si no fuera por los chicos y el cuerpo técnico que me apoya, yo no tendría el rendimiento que tengo”, aseguró.

“Hay que seguir con la humildad y la seriedad con la que jugamos hoy para conseguir el objetivo lo antes posible. Venimos trabajando muy bien desde que comenzó el torneo, hemos mantenido el nivel y eso está reflejado en los números. Podemos ganar, empatar o perder, pero la idea siempre es la misma y seguiremos por más”, cerró Juan Martín Lucero.

El próximo partido de Colo Colo será ante Cobresal por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2022, compromiso que se jugará el jueves 15 de octubre desde las 20:30 horas.