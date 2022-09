Luciano Aued llama a “acatar” la sanción a la UC en la despedida de San Carlos: “No me gustaría que se naturalice la violencia como en Argentina”

El volante de la UC, Luciano Aued, conversó con Los Tenores en torno al momento de la UC, instalado ya en la medianía de la tabla del Campeonato Nacional 2022 aunque lejos de la batalla por el título, además de su permanencia en los cuartos de final de la Copa Chile.

“Empezamos un proceso nuevo con Ariel Holan, han llegado jugadores importantes y nada más necesitábamos tiempo para conocer su idea. Eran horas de entrenamiento necesarias y creo que en los últimos partidos se ha visto gran parte de eso, sabiendo que no fue un año normal para nosotros y sabiendo que tenemos la Copa Chile aún, con un título que el club no gana hace mucho”, apuntó “Luli”, enfocado en su próximo choque del sábado, ante Deportes La Serena.

“La idea es ponernos en puestos de copa. La Serena tiene urgencias, pero muy buenos futbolistas y es un rival que siempre plantea complicaciones. No nos podemos relajar, queremos sumar de a tres, ya que tenga un poquito más de color vernos en la tabla“, apuntó Luciano Aued, que lamentó la sanción que dejará a la UC sin hinchas en sus dos próximos partidos por Copa Chile.

“Es triste que pasen estas cosas. Juan Tagle se comunicó conmigo por lo que pasó en el Clásico Universitario, pero le expliqué que fue un golpecito a la pasada, que no era para hacer un escándalo. Hay que acatar estas medidas que nos han dado. Algo hay que hacer, se está empezando a tornar normal que haya hechos de violencia. Siempre me pareció tranquilo, no me gustaría que se naturalice la violencia como en Argentina. Debe haber medidas más estrictas para cuidar al hincha más genuino y a nosotros, que somos los protagonistas, o a los guardias”, remarcó el mediocampista de 35 años.

Luciano Aued y el futuro de la UC

El trasandino no quiso dar preferencia a ninguno de los dos torneos que les resta por afrontar, ya sea la Copa Chile o el Campeonato Nacional 2022. “Veo que tenemos un partido menos todavía, hay que jugar con Ñublense todavía. Creo que aún se puede por esa vía, es lo que vamos a intentar. Todos estos años también le hemos dado importancia a la Copa Chile, pero no nos ha resultado. Con este presente, teniendo en cuenta que el primer lugar está un poco lejos, lo primero es entrar en zona de copas y darle muchísima importancia a la Copa Chile“, explicó.

Además, durante la charla con Los Tenores, “Luli” reconoció una importante decisión que tomó en las últimas semanas. “Empecé los trámites de nacionalización el mes pasado, en julio cumplí 5 años en Chile ya. Facilitaría quedarme por el cupo de extranjero, pero lo inicié también por todos estos años en los que me he sentido a gusto, mi hija nació acá”, remarcó, poniéndose plazos en torno a la eventual renovación o no de su contrato con los cruzados.

“No fue un año típico, ni este ni el anterior. Son procesos que se ven alborotados, creo que llegaremos al final y ahí charlaremos, veremos si cuentan conmigo para el proyecto del club o si yo tengo las ganas de seguir. A partir de ahí, veremos. La relación es extraordinaria con los directivos”, apuntó, junto con tomarse unos minutos para comentar el intento de atentado contra la vicepresidenta de su país, Cristina Fernández.

“Dio miedo ver las imágenes. Siempre hay que cuidar la democracia, el derecho de cada uno a poder elegir y opinar. Acá se está viendo un poquito eso, los mensajes de odio. Creo que no conducen a nada bueno, dividen. Repudio completamente lo que pasó, podría haber sido peor. Ojalá no suceda nunca más”, cerró.