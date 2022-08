En el último día del mercado de fichajes en Europa, el colombiano James Rodríguez remeció a toda España con sus declaraciones en donde se ofrece a jugar por el Valencia.

“Si es para allá (Valencia), yo me iría caminando, pero si me voy caminando llegaría tarde porque el mercado ya habría cerrado”, señaló el talentoso volante, este miércoles en diálogo con el periodista español Edu Aguirre.

Además, el mediocampista aseguró que se bajaría el sueldo para llegar al cuadro blanquinegro y se ilusionó con compartir cancha junto al uruguayo Edinson Cavani, reciente refuerzo del club.

“Valencia es un gran club, veo que tienen una hinchada buena también. Han fichado a Cavani ahora. Si quieren que alguien le ponga pases a Cavani, ahí estoy yo”, agregó el ex Real Madrid.

Así las cosas, en España están todos expectantes a que el Valencia sorprenda de última hora en el mercado de fichajes y logre contratar a James Rodríguez.

De momento, el colombiano sigue siendo jugador del Al Rayyan, club de la Primera División de Qatar, el cual tiene al chileno Nicolás Córdova como su entrenador.