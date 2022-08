Una llamativa situación ocurrió en Colombia durante el pasado fin de semana. Michael Rangel, delantero de Deportes Tolima, vivió un incómodo momento luego de recibir un beso, sin su consentimiento, por parte de una fanática que le pidió una fotografía.

El hecho sucedió después del partido en donde Tolima cayó ante Junior en Barranquilla. Antes de subirse al bus para dejar el estadio, el jugador colombiano se dio el tiempo de fotografiarse con las personas presentes y fue una hincha del equipo rival quien aprovechó el momento, pasando a llevar al futbolista.

Tras sacarse la foto, la mujer besó a Rangel y escapó rápidamente. En las imágenes se ve que el atacante quedó sorprendido y su expresión dio a entender que no se sintió cómodo con la situación. Además, el delantero está casado hace más de cinco años.

El video fue viralizado en redes sociales y los usuarios mostraron su indignación por lo que ocurrió, recalcando que lo que sufrió Michael Rangel fue un “acoso”.

ESTO NO ESTÁ BIEN.

No importa si fuera al revés, NO ESTÁ BIEN.

Dejen de creer que como son figuras públicas tienen el derecho a hacer este tipo de cosas.

No es chistoso, ni valiente, ni nada. https://t.co/PYO2bJzYCz

— Andrea S  (@ikbenandrea) August 30, 2022