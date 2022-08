Diego Rivarola, histórico delantero de U. de Chile, mostró todo su disgusto a la idea de que la U descienda y pueda refundarse como institución para retomar el camino, como la experiencia que vivió River Plate cuando estuvo en la B del fútbol argentino.

En ESPN, el exjugador azul afirmó que si el club se quiere refundar, tiene que ser “ahora, cuando termine el campeonato, pero no necesariamente en la B, porque después estás diez años en la B y la refundación se te fue al carajo. Para mí no es la solución irse a la B, no es bueno para el fútbol”.

“Puedes refundarte en Primera División. No le veo ningún buen sentido a que un equipo grande se vaya a la B, en este caso la U al descenso. Para nada”, recalcó el ídolo del elenco estudiantil.

“Al hincha, al mismo fútbol, a los clásicos, a la televisión, a todos les conviene que un equipo grande esté en Primera División”, complementó Diego Rivarola sobre su deseo de que la U mantenga la categoría esta temporada.