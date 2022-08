Este martes, la FIFA hizo importantes anuncios sobre el Mundial Femenino Sub 17, certamen que se llevará a cabo en la India y Chile dirá presente como uno de los países clasificados.

Mediante un comunicado oficial, el ente rector del fútbol confirmó que, de manera inédita, esta cita planetaria contará con el uso del VAR. La tecnología del videoarbitraje nunca antes se había ocupado en una Copa del Mundo de esta categoría.

Además, FIFA entregó la lista de árbitras designadas para los partidos del evento mundialista. Sin embargo, ninguna réferi chilena fue considera en esa ocasión.

De Sudamérica, fueron convocadas juezas de nacionalidad colombiana, paraguaya, argentina, uruguaya y ecuatoriana. Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela y Chile no tendrán representantes en el referato.

Este Mundial se jugará desde el 11 al 30 de octubre del 2022. La selección chilena comparte grupo con Nueva Zelanda, Alemania y Nigeria.

Match officials for the #U17WWC India 2022 appointed. VAR technology to be used for the first time at a U-17 FIFA women’s youth competition.

👉https://t.co/FgK3xhli1l pic.twitter.com/LtldE09cOp

— FIFA Media (@fifamedia) August 30, 2022