Este domingo, Erick Pulgar debutó oficialmente con la camiseta de Flamengo. El chileno sumó minutos en el triunfo ante Botafogo y volvió a jugar después de tres meses desde que había disputado su último partido, cuando era jugador del Galatasaray.

Tras el encuentro, el volante nacional conversó con los medios en zona mixta y reconoció que se sintió “incómodo” durante el tiempo en que no jugó desde que llegó al “Mengao”.

“El grupo me ayudó mucho desde el momento en que me uní. Creo que algo fundamental para rendir bien en el campo es estar bien físicamente. Por mi parte, me faltó un poco más de fuerza y tuve paciencia también”, explicó el ex Universidad Católica.

“Llegó mi oportunidad y me uní para ayudar al equipo. Ahora me siento al 100% físicamente”, fue el aviso del formado en Deportes Antofagasta para su DT, Dorival Júnior.

Por último, Erick Pulgar anticipó lo que será el choque de Flamengo con Vélez por las semifinales de Copa Libertadores. “Será un partido muy difícil en Argentina. Pero seguiremos con la misma mentalidad”, completó.