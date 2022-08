Este sábado, la U. de Chile fue goleada 3-0 por la UC en el Clásico Universitario por la fecha 23 del Campeonato Nacional. Los azules fueron superados con contundencia por los cruzados y se mantienen en la lucha por no descender por tercer año consecutivo.

Finalizado el encuentro, el miembro de Los Tenores, Danilo Díaz, criticó la gestión del grupo Sartor al mando de Azul Azul, encabezado por el presidente Michael Clark. “Si tienen un mínimo de cariño por la Universidad de Chile, lo primero que tienen que hacer el lunes es anunciar que venden y se van. ¡Váyanse! Están mandando al descenso a la U. Si la U quiere salvarse se tienen que ir”, manifestó.

“Esto está descompuesto desde arriba. Vayan haciéndose cargo, entreguen el club, llévense su dinero y llegará otra gente a hacerse cargo, pero gente visible que asuma esta realidad“, complementó.

Por otro lado, el “Tenor del Pueblo” cuestionó la decisión de Diego López de no incluir a Darío Osorio en la formación titular, además de remarcar la compleja situación que atraviesan los canteranos azules. “López se equivocó con dejar fuera a Osorio. La U se está comiendo a un grupo de jugadores jóvenes de grandes condiciones que están teniendo que ir al frente“, sostuvo.

En cuanto a la supremacía cruzada en el duelo de esta jornada, Díaz remarcó la falta de ideas de la U. de Chile. “La Católica fue enormemente superior. Hizo el gol de entrada, el partido comienza a morir con el segundo gol a los 48 minutos. Después apareció Osorio y equilibró algo a la U, pero el equipo no tiene juego ni funcionamiento. Son esfuerzos individuales“, comentó.

Además, el periodista se refirió al caso de Mauricio Isla, quien tenía la intención de vestir la camiseta azul, pero finalmente arribó a la UC. “Notable lo de Isla. Vimos en la cancha a un jugador del Calcio, de la Premier, del Brasileirao, un jugador que jugó dos Mundiales, ganó dos Copa América. Ese jugador quería jugar en la U. de Chile y no tenía el representante adecuado para llegar. Lo dijo él, hizo el esfuerzo y ni siquiera lo llamaron”, apuntó.

Por último, Danilo Díaz abordó la invasión a la cancha por parte de barristas azules y cuestionó la nula intervención de Carabineros. “No podemos entender por qué el personal policial se quedó en el sector de andes y no fueron donde estaban los pelafustanes que ingresaron a la cancha y agredieron a los guardias. Después les tiraron el polvo del extintor prácticamente en la cara. ¿De qué estamos hablando? No sabemos quién manda y dónde está la lógica“, concluyó.