La advertencia de Ariel Holan al nivel de Mauricio Isla en el Clásico Universitario: “Está lejos de su techo futbolístico todavía”

El entrenador de la UC, Ariel Holan, destacó el rendimiento que alcanzó el equipo para imponerse a la U de Chile y llevarse este sábado el Clásico Universitario.

“Teníamos que tratar de no entrar en un partido emocional y durante varios pasajes del partido pudimos hacerlo. Me reconforta, es un rival duro, con buenos futbolistas y un cuerpo técnico que trata de contrarrestar nuestros argumentos. Cuando uno analiza el trámite del juego y el resultado, me deja muy satisfecho”, aseguró, junto con hacer una evaluación del momento que vive su rival, en plena lucha por no descender.

“La U de Chile tiene futbolistas que tienen jerarquía. Cuando equipos grandes están en situaciones delicadas, parece que la responsabilidad empieza a caer de manera letal sobre todos los futbolistas, como le pasó a Colo Colo el año pasado o nosotros estando a 3 puntos del descenso. El morbo que provoca que un equipo así esté en una situación así parece una catástrofe y retroalimenta el problema“, aseguró Ariel Holan, que recalcó el proceso que ha hecho para levantar a la UC.

“En todas las conferencias de prensa decía que teníamos que crecer. Cuando no estabilizas tu rendimiento, te haces vulnerable, pierdes puntos y lleva a situaciones delicadas. Estamos reconstruyendo el tejido futbolístico, independiente del rival. Se basa en la mejoría pausada de futbolistas con mucha experiencia, pero lejos de su techo por distintas realidades”, apuntó el argentino.

Ariel Holan y el momento de Mauricio Isla

El DT de la UC destacó el rendimiento del “Huaso”, aunque puntualizó el hecho de que recién está teniendo el nivel de seleccionado nacional que se esperaba de él en su debut en el fútbol chileno.

“Isla, con Pinares y Fuenzalida, está logrando una circulación de balón que, más allá de su innegable mérito para cambiar el ritmo en el momento justo, también tiene respaldo. Estoy muy contento, es un futbolista importantísimo para nosotros y el fútbol chileno. Está lejos de lo que puede dar todavía, recién ahora está agarrando ritmo de juego. Está lejos de su techo y eso es bueno para todos“, apuntó, junto con confiar en que José Pedro Fuenzalida extienda su actividad en el alto rendimiento más allá de diciembre.

“Me encantaría que siga, pero es una expresión más de deseo por entrenar a un profesional como él”, apuntó al cierre el entrenador del cuadro cruzado, que hilvanó cuatro duelos seguidos sin saber de derrotas en el Campeonato Nacional 2022.