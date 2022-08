Ariel Holan no se intimida por la localía de la U en el Nacional: “Más allá de lo multitudinario, el público no debería tener un rol”

En la previa al Clásico Universitario, el DT de la UC, Ariel Holan, valoró la forma en la que han preparado el encuentro del sábado. “Estamos tranquilos, con la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias, en un clásico muy competitivo”, sostuvo, junto con apuntar a objetivos más allá de los tres puntos.

“Una de las características de la reconstrucción que buscamos del equipo es ser protagonistas en todas las canchas y ante cualquier rival. El desafío es jugar con la soltura con que lo hizo en los dos partidos que preceden a este partido, aunque sabiendo que un clásico es un clásico”, afirmó el trasandino, que sopesó las cualidades de la U de Chile.

“Es un clásico atípico, la U tiene un muy buen plantel, no sólo con los juveniles, sino experimentados como Ronnie Fernández, Nery Domínguez, Junior Fernandes. Digo atípico porque los equipos no están en el peak de rendimiento ni en la tabla, pero estoy convencido de que va a ser un muy lindo partido para el espectáculo”, explicó Ariel Holan, que no se mostró particularmente incómodo ante la opción de jugar ante 25 mil hinchas azules en el Estadio Nacional.

“Dentro de la cancha, son 22 futbolistas, los que juegan están de l a línea de cal para adentro. Más allá de lo multitudinario de la asistencia del público local, no debería tener un rol. En todas las canchas, los que juegan son los futbolistas“, remarcó el campeón nacional con la UC en 2020.

Ariel Holan y las variantes de la UC

El DT de los cruzados aseguró que Juan Leiva será una de las novedades en la citación, aunque expresó sus dudas en torno al estado físico de dos que se perfilan como titulares el sábado en el Clásico Universitario: Gary Kagelmacher y Fabián Orellana.

“Con su experiencia nos van dando alternativa. Cada uno, por sus dolencias, está en niveles diferentes desde sus posibilidades, considerando que no han hecho 90 minutos desde hace algún tiempo. En el caso de Fabián Orellana, veremos si puede ir de interior, de mixto, por las bandas o detrás de los delanteros“, apuntó, confiado en obtener un buen resultado en Ñuñoa.

“Tenemos una linda prueba, ante un equipo que tiene un juego de individualidades ofensivas que son importantes. Veremos el progreso que hemos hecho y sacaremos conclusiones para seguir mejorando”, planteó el trasandino al cierre de la conferencia de prensa.