Este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2022-23. El Manchester City, último campeón de la Premier League, es uno de los candidatos a ganar la “Orejona”, trofeo que no han conseguido sumar a sus vitrinas pese a millonarias inversiones en los últimos años.

El cuadro ciudadano rozó el título del torneo en la temporada 2020-21. Luego de dejar en el camino al Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y PSG, los dirigidos por Pep Guardiola enfrentaron al Chelsea en la final. El encuentro se definió por 1-0 a favor de los londinenses y los de Manchester perdieron su gran oportunidad de ganar el certamen.

En la edición 2021-22, los ingleses sufrieron con la jerarquía del Real Madrid, que protagonizó una épica remontada en semifinales y venció al Liverpool en la final para levantar su decimocuarto título de Champions League.

A cuatro meses del último intento fallido, el Manchester City está próximo a comenzar un nuevo desafío en el mayor torneo a nivel de clubes en Europa. El sorteo de esta jornada determinó que los ciudadanos compartirán el Grupo G junto a Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague.

Pese al cartel de candidato que recae sobre el equipo inglés, el CEO del club, Ferran Soriano, remarcó que la “Orejona” no es el objetivo principal. “La Champions League no es una prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier League y haciendo ese trabajo sabemos que llegamos bien a la Champions”, apuntó en conversación con Movistar Fútbol.

“En la Champions hay un poco de suerte y no nos podemos obsesionar. De todos modos, la mala suerte en el largo plazo no existe. Puedes tener mala suerte un día, pero cuando ganas consistente como el Real Madrid no es suerte, así como tampoco lo es que el City gane cuatro de las últimas cinco ediciones de la Premier”, cerró Soriano.

Respecto a las declaraciones del director ejecutivo, Pep Guardiola también ha manifestado en ocasiones anteriores que ganar la liga inglesa implica un desafío mayor. “La Premier League es más difícil que la Champions. Son muchas semanas, partidos, lesiones, buenos y malos momentos, diferentes situaciones”, declaró en el cierre de la temporada pasada.

“No digo que la Champions no sea importante. Nos hubiera encantado estar en París (sede de la última final), pero ganar 38 partidos es diferente a ganar 6 ó 7″, sostuvo el entrenador.

A la espera de la programación por parte de la UEFA, la Champions League 2022-23 comenzará el próximo martes 6 de septiembre y contará con la participación de dos representantes chilenos: Alexis Sánchez y Charles Aránguiz.

El Bayer Leverkusen integra el Grupo B del torneo junto a Atlético de Madrid, Porto y Brujas. En tanto, el Olympique de Marsella compone el Grupo D con el Tottenham, Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa.