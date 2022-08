El fútbol argentino fue el escenario de uno de los mejores goles que se han visto en el año. El delantero Mateo Coronel fue protagonista de una tremenda anotación desde 70 metros que selló la goleada 4-0 de Atlético Tucumán sobre Barracas Central, duelo disputado este martes por la liga trasandina.

En los descuentos finales, el atacante aprovechó un rebote que quedó después de un tiro libre a favor de Barracas. El jugador vio al arquero adelantado y lanzó un fuerte remate desde atrás de la mitad de la cancha. El balón terminó dentro del arco y el estadio estalló.

Además, el golazo de Coronel fue el broche de oro para una victoria que consolida a Tucumán en el liderato de la tabla, donde se alzan como punteros exclusivos con 32 puntos.

La impresionante anotación de segur entrará en la lucha por el Premio Puskás con el tanto que marcó Felipe Gutiérrez en mayo pasado durante el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano. En aquel partido, el “Pipe” también convirtió desde una distancia que supera los 70 metros.

𝑮𝒐𝒍 𝒇𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐!

Felipe 'Pipe' Gutiérrez's goal for @Cruzados in @CampeonatoCL was hit from 73.2 metres, according to @OptaJavier. 🚀🤯🇨🇱

A #Puskas contender?

"𝐻𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑓𝑜𝑜𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒."pic.twitter.com/2JW2SKptp1

— FIFA.com (@FIFAcom) May 22, 2022