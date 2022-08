Este miércoles, la organización Estudiantes Azules, conformada por alumnos de la Universidad de Chile, lideró una manifestación para exigir que la institución educacional asuma un rol activo en el complejo momento que atraviesa el club bajo el control de Azul Azul.

La convocatoria -de carácter pacífico- se realizó frente a la casa central de la universidad y reunió a cerca de 500 personas, instancia en que los estudiantes presentaron una carta dirigida a la rectora de la Casa de Bello, Rosa Devés.

En el texto, los alumnos e hinchas de la U cuestionaron el papel de la universidad en hacer frente al manejo de Azul Azul, pese a que el exrector Ennio Vivaldi fue uno de los principales críticos por la poca información respecto al ingreso de Sartor a la propiedad de la sociedad anónima.

“Es necesario, de manera urgente, que la Universidad de Chile se haga cargo del rol histórico que tiene para el deporte de nuestro país, siendo menester que se dejen atrás años de silencio institucional”, inicia la carta enviada a la máxima autoridad de la institución educacional.

Los estudiantes evidenciaron su rechazo a la gestión de Azul Azul y los sindicaron como los principales responsables de la debacle del club. “La experiencia ha demostrado que más que pensar en un proyecto deportivo, Azul Azul ha estado tomando decisiones al corto plazo, que solo buscan réditos económicos, los que inclusive atentan a la ética y la moral”, cuestionaron.

“Es una empresa que no tiene un proyecto a largo plazo de desarrollo deportivo, quedando en evidencia que es una mala máquina de hacer dinero. La llegada del grupo Sartor no ha hecho más que profundizar tal conflicto, quedando en evidencia que la crisis no es solo deportiva, sino que también ética“, agregaron.

Por otro lado, el alumnado adherente a la protesta se refirió al reciente nombramiento de Mauricio Etcheverry, mano derecha de Sergio Jadue en la ANFP, como asesor de la concesionaria. “Su arribo al club solo daña la fe pública y la honra de la casa de estudios, toda vez que sus actuaciones se realizan en nombre de la Universidad de Chile“, apuntaron.