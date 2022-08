Antonio Valencia, ídolo del fútbol ecuatoriano, confesó su gusto por la U: “Sé de su historia y tiene una gran hinchada”

El ídolo ecuatoriano y que brilló por largos años en el Manchester United, Antonio Valencia, habló de todo con AS Chile, entre otras cosas de Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez, Byron Castillo, la dupla “Za-Sa” y su gusto por la Universidad de Chile.

Respecto a su breve paso por el Villarreal cuando este era entrenador por el ingeniero, indicó que “fue una bonita experiencia tenerlo como entrenador. Fue poco tiempo, como cinco meses. Pero lo que más me gustó es que fue muy sincero conmigo. Me dijo ‘no vas a tener la oportunidad de jugar aquí’. Después me fui a otro equipo (Recreativo de Huelva) y pude jugar y hacer mi carrera poco a poco.

Consultado sobre si siente que desperdiciaron a Alexis Sánchez en Italia tras su fichaje por el Olympique de Marsella, sostuvo: “Sabemos que Alexis es un jugador A. En Inter no tuvo la oportunidad de jugar o de ser el futbolista que es, pero en Francia sí la tendrá para seguir demostrando. Dentro y fuera del campo de juego, es un chico muy bueno. Él necesita que le den mucho cariño, y a lo mejor en Francia lo encontrará. Esa liga es competitiva y ojalá que sea un linda temporada para él.

– ¿Arturo Vidal?

– Como Alexis, es un jugador A. Hicieron buenas Eliminatorias, buenos Mundiales, un proceso bueno, después les costó, pero son futbolistas de un nivel muy alto y lo han demostrado por mucho tiempo. Por algo estuvieron más de 10 años en Europa. Son pocos esos jugadores que salen cada año y ellos, gracias a Dios, salieron con esa virtud y les han dado alegrías a Chile.

– Su gran recuerdo de la dupla “Za-Sa”

– Zamorano y Salas. ¡Qué linda época! Me acuerdo en las Eliminatorias, viéndolos arriba. No… Era una cosa de locos. Me acuerdo de que en la casa poníamos los partidos para verlos, porque eran unas bestias por arriba.

– Sus recuerdos de los partidos frente a la Roja

– La genética de los jugadores chilenos es de ser fuerte, aguerrido. Entonces, eran partidos duros. Cuando jugábamos en el Atahualpa, sabíamos que iban a ser encuentros duros, complicados, porque así eran las Eliminatorias. Son muy competitivas. Y después, cuando jugábamos allá, sabíamos que la íbamos a pasar mal, porque tenían jugadores de un nivel alto. Me quedo con bonitos recuerdos. Hicimos buenos partidos con ellos.

– Confesó su gusto por Universidad de Chile

– Me gusta la U. He escuchado bastante del club, he visto su historia y tiene una buena hinchada. Tuve la oportunidad de estar con una Sub 23 (de Ecuador) en Chile y vi que era uno de los más grandes del país. Siempre tengo presente a la U.

– ¿Acusación de Chile por el caso de Byron Castillo?

– Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso. Me dio mucha pena, porque Chile debe ser una selección muy protagonista, que gana partidos en cancha… Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial.

– Declive de la Selección Chilena

– Me dio mucha pena, porque Chile tiene una selección competitiva y en los Mundiales se necesitan equipos competitivos, de hombres. Y Chile ha demostrado que tiene un equipo de hombres. Ojalá que hagan un buen proceso como lo hicieron con Vidal, con Alexis, con muchos jugadores más, y que en la otras Eliminatorias Ecuador, Chile y Colombia puedan ir al Mundial.