Netflix anuncia documental sobre el polémico traspaso de Luis Figo del Barcelona al Real Madrid

La plataforma de streaming Netflix anunció el lanzamiento de un documental sobre el polémico traspaso de Luis Figo desde el Barcelona al Real Madrid.

En el mercado de pases de la temporada 2000/01, el portugués impactó al fútbol español y europeo con su fichaje en la Casa Blanca luego de cinco campañas con la camiseta culé, lo que le significó ser catalogado como “traidor” y “pesetero” por los hinchas catalanes.

Los merengues desembolsaron una cifra cercana a los 10 millones de pesetas (cerca de 60 millones de euros en ese entonces), la compra más cara hasta ese momento para el club madrileño.

22 años después de su polémica salida al archirrival, Luis Figo será el protagonista de un documental en el que contará su versión de los hechos.

“Para mí, la felicidad era poder jugar al fútbol, pero que me lo reconozcan también. Me identificaba con los valores del club, los defendía a muerte y se me veía como uno más. Tanta gente ha hablado sin saber, pero la verdadera historia la tengo yo porque soy el protagonista”, manifiesta Figo en el adelanto del reportaje audiovisual.

El documental, dirigido por David Thyborn y Ben Nicholas, también contará con los relatos de Florentino Pérez y Joan Gaspart, los presidentes del Real Madrid y el Barcelona por esos años, además de la participación de Pep Guardiola, Roberto Carlos, Fernando Hierro, entre otros.

El estreno de ‘El caso Figo: el fichaje del siglo’ será el próximo 25 de agosto a través de la plataforma Netflix.