A menos de 100 días para el inicio el Mundial de Qatar 2022, la FIFA comunicó que se han vendido más de 2,45 millones de entradas para la primera Copa del Mundo en Medio Oriente.

Según informó el organismo, en el último periodo de ventas, entre el 5 de julio y el 16 de agosto, se vendieron más de 520 mil tickets. Los países que lideran la compra de entradas son: Qatar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, México, Emiratos Arabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania.

En tanto, los partidos con mayor cantidad de tickets vendidos para la fase de grupos fueron: Camerún vs Brasil, Brasil vs Serbia, Portugal vs Uruguay, Costa Rica vs Alemania y Australia vs Dinamarca.

En el comunicado, el ente rector del fútbol mundial informó que la fecha del próximo periodo de ventas de entradas se informará a fines de septiembre.

