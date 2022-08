Gustavo Quinteros: “Por ímpetu, garra y ganas, merecimos el triunfo”

El técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, destacó la batalla que brindó su equipo para imponerse 1-0 a Palestino y así seguir manteniendo la diferencia como líder del fútbol chileno.

“El primer tiempo no fue bueno futbolísticamente, pero salimos a buscarlo siempre. No había muchos espacios, se dieron más en el segundo y mejoramos los últimos 20 minutos en la claridad del juego“, remarcó el DT albo en diálogo con TNT Sports, instancia donde recalcó la importancia de los puntos logrados en pos de obtener el título del Campeonato Nacional 2022.

“El triunfo vale muchísimo. El partido no tuvo tantas jugadas claras pero por ímpetu, garra y ganas lo fuimos a buscar y merecimos el triunfo“, remarcó Gustavo Quinteros. De todas formas, reconoció los problemas que le puso Palestino.

“No podíamos encontrar el pase filtrado, no podíamos hacer progresar nuestro fútbol pero encontramos por las bandas con Zavala y Rojas“, festejó.

La emoción de Marcos Bolados

El héroe albo fue el formado en Deportes Antofagasta, que no ha podido consolidarse como titular en la temporada y pudo volver a festejar un gol tras más de cuatro meses.

“Estoy agradecido del trabajo. Cuando me toque busco hacerlo lo mejor posible. No me ha tocado, pero hay que trabajar para hacerlo bien en minutos como este“, explicó el atacante de Colo Colo en TNT Sports.

“Gracias al grupo por este triunfo, que fue muy peleado”, cerró tras haberle dado la victoria a los albos, que con esto sumaron 6 victorias seguidas en el Campeonato Nacional 2022 y disponen de la primera opción para ganar el título.