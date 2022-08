Óscar Opazo espera el llamado para seguir en Colo Colo: “Si se acercan, la primera opción siempre la van a tener”

En una distendida conversación con Los Tenores, Óscar Opazo analizó su presente en Colo Colo, donde está como parte del plantel desde 2007, lo que lo convierte en uno de los jugadores con más experiencia al interior del líder del Campeonato Nacional 2022.

“Salí de una lesión muy complicada, me tuvo siete meses fuera de las canchas y pude volver a jugar. Eso fue lo que me propuse, estoy contento con el presente que vive el equipo, estamos donde merece estar Colo Colo. Depende absolutamente de nosotros ganar el título”, apuntó quien reconoció el déficit que mostraron a nivel internacional.

“En momentos clave de la Libertadores fallamos. Sí competimos de buena manera en casi todos los partidos, pero hubo momentos en los que no estuvimos a la altura. Cometimos errores de los cuales nos hacemos responsables”, enfatizó Óscar Opazo, que valora el progreso que ha tenido el equipo desde que salvaron el descenso hace dos temporadas.

“El 2020 fue muy malo en lo futbolístico y con muchas lesiones, sufrí mucho con eso y después vino la más larga. Hoy tenemos un equipo más maduro y esperamos que no se nos vaya el título como el año pasado (…) Este equipo se acostumbró a salir del primer minuto a presionar y buscar el error del rival“, apuntó.

El presente y futuro de Óscar Opazo

Con 31 años, el lateral albo fue sincero con Los Tenores en torno a lo que espera que ocurra a fin de año con su carrera. “Termino contrato en diciembre y cuando me compró Colo Colo se quedó con el 75% del pase. Ahora terminando mi contrato quedo libre. No se han acercado todavía y creo que tienen la intención de conversar cuando termine el torneo, pero si llegamos a acuerdo la primera opción la va a tener Colo Colo. Si no, tendré que buscar otro rumbo”, apuntó, entusiasmado por seguir aunque aún no ha tenido planteamientos desde Blanco y Negro.

“En Colo Colo me encuentro feliz, siempre he tenido la espinita de jugar en otro país. No lo niego, pero si Colo Colo se acerca para una oferta de renovación, la primera opción siempre la va a tener acá. Me siento en casa, me han tratado muy bien y creo que soy importante”, recalcó junto con valorar cómo ha ido encontrando jugadores en el equipo para potenciar su labor ofensiva.

“Sigo teniendo las mismas ocasiones que antes para subir, necesito un socio para que entienda mi juego y generar eso dentro de la cancha. Hoy buscamos ese socio que tuve en algún momento con Solari, nos hemos ido entendiendo de a poco con Oroz pero eso necesita trabajo y partidos. Bolados también tiene que ser considerado. Con Zavala pasa que Quinteros valora mucho el tema táctico”, sostuvo.

También se mostró interesado en seguir siendo considerado por Eduardo Berizzo en el proceso de La Roja. “Si uno está jugando en su equipo, la oportunidad en la selección va a estar. A él no le importa el tema de la edad. Sabemos el tema del recambio, pero dijo que él analizaría el rendimiento en el presente. Hay que trabajar para que cuando haya nómina estar en un buen momento”, apuntó junto con lamentar el momento que vive su ex club, Santiago Wanderers, en la Primera B.

“Sigo todos los partidos de Wanderers, no puede ser que un equipo tan lindo esté en segunda y en riesgo de descender. No juega mal, pero falta sacar resultados. Espero pueda levantar y que el próximo año pueda subir a primera, donde pertenece“, cerró el “Torta”.