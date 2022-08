Preocupación y lamentos es lo hay en Boca Juniors por lo que vivió Exequiel “Changuito” Zeballos, juvenil de 20 años que partió como titular en el duelo ante Agropecuario por los 16avos de la Copa Argentina, sin embargo, no duró más de 10 minutos en cancha.

A los 5′ del primer tiempo, el canterano recibió una criminal patada por parte del zaguero rival Milton Leyendeker. Inmediatamente, los jugadores del cuadro “Xeneize” explotaron contra el defensa y contra el árbitro, ya que solo le mostró tarjeta amarilla.

Criminal patada a Exequiel Zeballos. pic.twitter.com/fuCUPvkOcj — 𝙅𝘿 (@JuannDis) August 11, 2022

No obstante, al juez le avisaron que la infracción fue totalmente grave y correspondía la expulsión, por lo cual, cambió su decisión y finalmente sacó la cartulina roja para Leyendeker.

En tanto, Zeballos no fue capaz de levantarse por sí solo ante el duro golpe que sufrió en sus piernas. Debido a esto, fue asistido y terminó en la banca de suplentes entre lágrimas, con claros gestos de dolor.

Luego del partido, el defensor de Agropecuario conversó con TyC Sports y se mostró arrepentido por el daño que le hizo al joven delantero. “No fue mi intención. Yo voy firme a la pelota, justo me la puntea y lo engancho a él. Yo juego al límite siempre. Espero que no tenga nada, le pido disculpas públicamente, no fue mi intención pegarle”, declaró Milton Leyendeker.

A la espera de que Boca Juniors comunique el parte médico de Exequiel Zeballos, desde la prensa argentina anticipan que podría ser una grave fractura.