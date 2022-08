Vicente Bernedo, arquero de Deportes Concepción: “En algún momento me gustaría pelear un puesto en la UC”

Vicente Bernedo es el recordado portero que debutó por la UC en Copa Chile, debiendo afrontar la tanda de penales ante Deportes Iquique. Actualmente está a préstamo y defiende el arco de Deportes Concepción, donde ha disputado 1.260 minutos y le han convertido 15 goles en 14 partidos.

“Lo que llevo de año ha sido solo ganancia, hasta ahora he conseguido lo que vine a buscar que es poder jugar, eso me tiene muy feliz. Todas las expectativas que tenía del club se han cumplido. Pude jugar a principio de año el clásico contra el Vial, donde había mucha gente, a pesar de haber perdido, me gustó mucho jugarlo. Todo esto son solamente ganancias, estoy muy feliz de cumplir todo lo que hasta ahora me he propuesto“, comentó en conversación con ADN Deportes desde la Octava Región.

“Ha sido una temporada con altos y bajos, partimos bien con un invicto de varios partidos, entre empates y victorias. Después vino un bajón que tuvimos como equipo, ahora nos ha costado empezar la segunda rueda, hemos tenido mala suerte por varias lesiones como la de Cristofer Salas y Sebastián Navarro. He ido aprendiendo que en este campeonato que puede pasar cualquier cosa, todavía tenemos opciones de poder pelear, la primera final será contra San Antonio Unido”, explicó un ilusionado Vicente Bernedo respecto a lo que pueden hacer con Deportes Concepción, cuadro que está en el sexto lugar de la Segunda División Profesional.

“Creo que como equipo tenemos que concentrarnos en jugar partido a partido, final a final, sería muy lindo terminar peleando el ascenso este año, porque este club se lo merece. Ese es mi

objetivo principal ahora. Obviamente algún momento me gustaría pelear un puesto en Universidad Católica, no sé cuándo, pero siempre lo he dicho, sabe que mi sueño es terminar jugando allá, pero ahora estoy bien jugando acá“, señaló quien tiene contrato con los lilas hasta fin de año y que luego deberá volver a la UC en 2023 para pelear por un puesto, para lo cual reconoció a sus referentes en la precordillera.

“Desde chico veía a Toselli y después a Dituro. Me ha tocado estar con muy buenos compañeros como arqueros y personas. Me han ayudado mucho cuando estuve con ellos, siempre voy a estar agradecido. Trato de sacarle toda la experiencia que han tenido los arqueros más grandes obviamente dentro de la cancha, pero también cómo se cuidan afuera, eso ayuda mucho”, planteó.

Vicente Bernedo y sus ex compañeros en la UC

Durante la charla con ADN Deportes, el portero aplaudió el Panenka con el que Marcelino Núñez definió un penal por Norwich City, considerando su cercanía con el volante. “Marcelino es un crack, super humilde, por ese tipo de cosas me pone muy feliz que le esté yendo bien allá. Él tiene eso de poder inventar cosas dentro de un partido, de seguro se le ocurrió en el momento, lo bueno es que le salió bien. A mí no me los hacía, así que no lo sufrí mucho”, explicó junto con destacar su partida a Europa, al igual que la de Diego Valencia.

“Me llena de orgullo por ellos, estoy muy feliz por Diego Valencia, pero tengo más relación con Marcelino y lo conozco más, cuando vi que se fue para allá, hablé con él y me pone muy feliz que le esté yendo bien. Pasaba harto rato con él, porque él vivía en la pensión del club y yo vivía cerca, entonces pasábamos harto rato juntos“, dijo Vicente Bernedo, que valoró los primeros minutos en el Campeonato Nacional 2022 de otros jugadores con los que compartió en las divisiones menores de los cruzados.

“Conozco a Bryan González y Diego Ossa, me pone feliz por ellos porque siento que sé lo que ellos deben estar sintiendo cuando les toca jugar. Yo creo que para cada jugador que sale de la cantera del club es un sueño y un orgullo jugar en el primer equipo“, cerró quien ahora se concentra en la disputa de la fecha 17 de la Segunda División Profesional por Deportes Concepción, cuando visiten el sábado 13 de agosto a las 15:00 horas en el Municipal de Cartagena ante San Antonio Unido.