Este miércoles, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comunicó su intención de suspender el compromiso pendiente ante Argentina por las Clasificatorias a Qatar 2022. El duelo debía disputarse el 5 de septiembre de 2021, pero la autoridad sanitaria de Brasil interrumpió el partido a los cinco minutos y éste no se completó.

Luego de meses de incertidumbre, la FIFA resolvió reprogramar el enfrentamiento para el 22 de septiembre de 2022 en Sao Paulo, pese a que cualquier resultado no modificará la posición de las selecciones en la tabla (Brasil primero y Argentina segundo).

A raíz de esta situación, el cuerpo técnico de Brasil, encabezado por Tite, le expresó al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, su rechazo a jugar el duelo contra Argentina, ya que “podría ser perjudicial en la preparación para la Copa del Mundo”. Esto, debido a a la posibilidad de lesiones o suspensiones y la inviabilidad de jugar otro partido amistoso. Incluso, en el comunicado se habla de un eventual “boicot del cuadro argentino”.

“Dada la posición del cuerpo técnico, vamos a buscar en la FIFA que el partido no sea realizado. No escatimaré en esfuerzos para ayudar a la comisión técnica. Nuestra prioridad es ganar el sexto Mundial en Qatar y, si el partido no es recomendado por el mando del equipo, invertiremos para que no se realice”, apuntó Rodrigues.

Hasta el momento, Brasil no tiene amistosos programados antes de su participación en el Mundial de Qatar 2022. En la máxima competición a nivel de selecciones, la Verdeamarela integrará el Grupo F junto a Serbia, Suiza y Camerún.