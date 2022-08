Juan Manuel Olivera se ve dirigiendo en Chile: “El tiempo dirá si los caminos se vuelven a encontrar”

Se retiró a fines del 2021, pero sigue en las canchas. Juan Manuel Olivera, ex goleador de la Universidad de Chile está dedicado a la dirección técnica y su primera experiencia la tomó nada más ni nada menos en Peñarol.

El equipo más popular de Uruguay le dio la posibilidad al “palote” para dirigir al equipo reserva de los “carboneros”, y de momento, está realizando una gran campaña: “me siento feliz. Es algo que me tiene muy ocupado. Terminamos primeros en el Torneo Apertura junto con dos equipos más y ahora, el 21 de agosto, tendremos la final intercontinental Sub 20 contra Benfica en el estadio Centenario”, sostuvo.

En conversación con AS Chile, el ex delantero de los azules contó además cómo fue dejar el fútbol: “para mí fue muy natural. El año pasado lo jugué por amor al club que me formó, porque yo me iba a retirar a fines del 2020″, aseveró.

“En el 2021 me llamaron de Danubio, que había caído a Segunda División, y me pidieron si podía ayudar junto a otros referentes. Obviamente accedí enseguida y a fin de año pudimos concretar el ascenso. Cerré de manera maravillosa mis 20 años de carrera”, esgrimió.

Juan Manuel Olivera apunta la U

Respecto a su posibilidad de volver a Chile como entrenador, Olivera dijo que “sería algo maravilloso, pero soy consciente de que todo lleva un proceso. Todavía tengo que dirigir en Primera y afianzarme en mi manera de dirigir. Obviamente que uno apunta a lo más alto”, indicó.

“Eso siempre está, el querer volver a los lugares donde uno se sintió muy querido. Pero también soy consciente de que para dirigir cuadros tan grandes como los que defendí, tengo que estar preparado”, complementó.

Sobre la chance de venir al país, Juan Manuel Olivera sostuvo que “el tiempo dirá si los caminos se vuelven a encontrar, pero siempre dejo abierta la posibilidad de poder dirigir en Chile, ya sea con mucha ilusión en la U o en cualquier otro equipo. La posibilidad puede aparecer donde uno menos se lo espera”, comentó

Al finalizar, Juan Manuel Olivera apeló a su amor por la U para comentar el si sería capaz de dirigir a Colo Colo o la Universidad Católica: “difícil. Casi imposible te diría“, finalizó el ariete.