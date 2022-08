Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro: “Colo Colo pierde cerca de 150 millones en cada partido con la reducción de aforo”

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, habló durante este lunes con los Tenores de ADN respecto a la actualidad del equipo, que marcha primero en el Campeonato Nacional, aunque con varias quejas por el poco aforo que le permiten durante sus partidos, con un máximo de 10 mil personas.

Al respecto, comenzó diciendo que “hemos hecho diversas gestiones, hemos enviado cartas, ya que hay una reglamentación pareja que solo se puede recibir 10 mil personas y solo perjudica a Colo Colo, ya que Universidad de Chile se traslada en diversas regiones”.

En esa línea, añadió: “Yo soy muy respetuoso de las medidas, pero a estas alturas con la flexibilizaciones que se han hecho en otros eventos, yo ya no sé qué tenemos que hacer para que se nos permita jugar con nuestro público, porque el apoyo influye. Nuestro público está aburrido y nosotros también”.

Temas de seguridad en el Monumental..

Tuvimos que jugar el partido definitorio de la Copa Libertadores sin público, lo que nos causó un daño enorme, ya que hubiese sido totalmente distinto. Los temas de seguridad nos han aproblemado mucho, pero créanme que hemos estado haciendo todo lo posible. Ha sido un tema muy muy difícil, y hasta contratamos un nuevo jefe de seguridad. En partidos con público completo estoy más nervioso por la seguridad que por los resultados deportivos.

También le hemos pedido a los hinchas que nos ayuden dentro del estadio, aunque en la parte externa es muy poco lo que podemos hacer. Solo apelamos a la buena voluntad de los hinchas y las autoridades.

¿ Como fútbol perdieron el control político de la actividad?

Es un tema bastante complejo que tiene bastantes aristas. Nosotros no podemos tener a Carabineros dentro del estadio. Tenemos una gran desventaja y también hay un problema de país con la delincuencia, que a las autoridades les ha costado controlarla.

No es un tema fácil, ya que todo el perímetro externo de nosotros es muy difícil hacer algo ahí si las autoridades no nos ayudan. No podemos estar controlando lo que suceda en la calle. Se complica la situación y no es nada de fácil.

¿Qué es lo que tiene Colo Colo en mente respecto a reformar el estadio Monumental?

Es un difícil proyecto, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo. Tenemos un estadio adecuado, pero que requiere de muchas remodelaciones.

Ya se aprobó para renovar la cancha principal del estadio, lo que estará listo a comienzos de febrero, también los baños y otras cosas. Pero sin duda que lo tenemos en carpeta y queremos llevarlo a cabo la remodelación del estadio.

Ahora estamos un poco apretados económicamente y ahora con 10 mil personas de público perdemos plata y tenemos una gran preocupación respecto a ese tema.

¿Cuánto deja de percibir económicamente Colo Colo?

En partidos locales perdemos alrededor de 100 a 150 millones de pesos por partido, lo que es una brutalidad.

¿Partida Gabriel Suazo?

Tenemos buena relación con Gabriel y hemos conversado. Su deseo es emigrar y jugar en Europa. Ahora estamos esperando novedades para ver alternativas de transferencia, aunque nosotros ya le ofrecimos la renovación y sería ideal que se quedara.

¿Comprarán el pase de Lucero?

Tiene que analizarlo el directorio, pero todo tenemos el deseo que él se quede, ya que ha sido un gran aporte y él también está muy cómodo con Colo Colo.

La casa de apuesta como sponsor..

Tenemos firmado el contrato, que es el más importante que ha firmado Colo Colo en su historia. Nos parece que es una actividad legítima.

Lo que nos han dicho en las casas de apuestas, es que ellos son lo más interesados en que los regulen, pero aún no ha podido ocurrir.

¿Su relación con Aníbal Mosa?

Tenemos una buena relación con Mosa. El directorio está bastante unido y esperamos todos tener un éxito deportivo.

Ojalá podamos ser campeones este año, ya que hace mucho tiempo no solo somos, ya cinco años y eso no es normal en el club.