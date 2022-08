Jean Beausejour: “Debe ser el mejor primer tiempo de la U desde que asumió Diego López”

Jean Beausejour fue el Tenor de ADN Deportes encargado de analizar el encuentro entre Unión Española y la U de Chile, instancia durante la cual destacó el rendimiento de los azules pese a la igualdad.

“Debe ser el mejor primer tiempo desde que asumió Diego López y debió irse ganando por 2 o 3 goles. Se encontró con un equipo con mucho oficio, que aprovechó cada pelota detenida”, aseguró el “Tenor Bicampeón”, que apuntó a la variante táctica que tuvo el cuadro universitario laico, sosteniendo sólo a Ronnie Fernández como delantero.

“El mediocampo azul sostuvo el rendimiento, hizo que Ronnie Fernández no tuviera que bajar a buscar pelota al pie. Hizo buenos movimientos, producidos desde la buena tenencia de Lucas Assadi y Jeisson Vargas, se llevaron el peso futbolistico del equipo“, explicó Jean Beausejour, que lamentó el desgaste de la U de Chile en Coquimbo.

“A medida que paso el partido, decayeron las energías y, con ello, la responsabilidad tactica. Es mejor el funcionamiento que el punto, debe sostenerlo desde aqui en adelante. No puede ser que con esos 30 minutos tan bueno no los pudiera capitalizar en goles“, sostuvo el exlateral en ADN Deportes.

Lucas Assadi, la figura de ADN Deportes

El juvenil de los azules fue escogido como el mejor jugador del partido, quien tras el encuentro lamentó no haber aprovechado la ventaja inicial. “Veníamos por el triunfo. Era el partido y se nos estaba dando como queríamos. Lamentablemente sólo empatamos. La idea es presionar alto y buscar el error de los defensas, buscando finalizar de la mejor manera”, apuntó en diálogo con TNT Sports.

En la instancia, reconoció su responsabilidad en la igualdad de Unión Española. “Fue una desconcentración mía, tenía que estar en el palo pero me moví para adelante y no volví. Intentamos sacarlo adelante, no se dio, pero el punto es destacable”, aseguró el atacante de 18 años.