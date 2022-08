Esteban Pavez: “Es una victoria con sabor amargo, era para ganar por dos goles de diferencia”

El volante de Colo Colo, Esteban Pavez, analizó de manera muy autocrítica el duelo en el cual vencieron 1-0 a Deportes Antofagasta por la fecha 21 del Campeonato Nacional 2022.

“Es una victoria con sabor amargo, nos pedimos siempre mucho y queremos más. Hoy era para ganar por dos goles de diferencia, no estuvimos finos arriba. En los últimos 20 minutos no marcamos la diferencia y nos faltó el finiquito, un poco más de paciencia, pero seguimos solos arriba”, remarcó el mediocampista en conversación con TNT Sports.

“Antofagasta busca todo el tiempo a Tobias Figueroa, gana todo por arriba, pero lo hicimos bien atrás. Nos faltó paciencia arriba”, insitió Esteban Pavez, que entregó las claves que explican el nivel de Colo Colo.

“Somos un equipo humilde y trabajador, no hay que reprocharse nada, pero pudimos haber ganado por más”, recalcó el jugador de 32 años, que tuvo un remate desde 35 metros pero que se estrelló en el horizontal.

Se ha consolidado como parte permanente del once titular del Cacique pese a los problemas que pasó con el covid-19 durante la gira con la selección chilena en Asia durante junio. “Fisicamente me siento muy bien, me siento importante desde que volvi al equipo”, recalcó al cierre de la conversación como parte del plantel que es líder exclusivo del Campeonato Nacional 2022, sacándole 9 puntos a su escolta provisorio, Curicó Unido.