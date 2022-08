Sergio Vargas cuestiona la gestión de Azul Azul: “Hubo recursos para conformar un buen equipo, pero las elecciones no fueron correctas”

En el contexto de una clínica de deporte que realizó Footvolley Chile a diferentes niños de colegios municipales de Santiago, Sergio Vargas analizó el presente de la U de Chile, donde es ídolo del club y fue gerente deportivo durante algunos años.

Por lo mismo, “Superman” es consciente respecto del mal momento que vive el club, apenas a tres puntos de la zona de descenso directo. “Está difícil, quedan 10 partidos, hay que preparare para jugar 10 finales. Ojalá el equipo encuentre la respuesta, la U no puede pensar más allá del partido subsiguiente. El partido con la Unión Española es una verdadera final, ese es el objetivo”, apuntó junto con dimensionar el complejo presente de la U de Chile.

“Es complicado, el equipo no ha encontrado respuestas por resultados y juego colectivo, funcionamiento, donde veas que tiene respuestas. No está sucediendo. Se metió ya en la parte de abajo de la tabla. En este tramo, cada partido es fundamental”, recalcó Sergio Vargas.

Sergio Vargas y los problemas de Azul Azul

Como conocedor del funcionamiento de la sociedad anónima que rige los destinos del cuadro universitario laico, fue explícito en torno a la serie de malas decisiones que han llevado a la U a pelear por cuarto año seguido en la zona baja de la tabla.

“Hay muchas diferencias con el año pasado: en 2021 se gastaron U$D 700 mil en seis refuerzos y este año fueron U$D 4 millones en 12 refuerzos. Hubo recursos como para ocnformar un buen equipo, pero las elecciones no fueron las correctas. El 2020 se invirtió 10 veces menos, cuando yo estaba. Son presupuestos y momentos diferentes, no se hicieron buenas elecciones: algunos jugadores ya no están, al igual que el DT y gerente deportivo que se eligió”, recalcó el ídolo azul, que descartó que el equipo pueda hacer un camino similar al de River Plate años atrás.

“No creo que uno tenga que caerse para después levantarse. Hay que darse cuenta que el diagnóstico no es positivo”, sentenció en torno al “ejemplo” del cuadro trasandino, que tras perder la categoría en 2013 volvió para ser campeón de Copa Sudamericana y Libertadores.