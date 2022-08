Héctor Suazo y el momento de la U: “Algo tenemos que hacer nosotros los hinchas y los referentes del club”

En el mundo de la Universidad de Chile hay preocupación extrema. Por cuarto año consecutivo, los azules están cerca de los puestos de descenso y no quieren repetir las imágenes del 2021, cuando estuvieron a solo minutos de perder la categoría por segunda vez en su historia.

Prueba de ello fueron las palabras de Héctor Suazo. El “galleta” conversó con ADN Deportes y analizó lo que pasa por estos días entre los fanáticos azules: “el presente que vivimos es de tristeza, lamentablemente vivimos hace cuatro años lo que está pasando en la U, es como en la casa que cuando no está tu papá se despelota todo”, dijo.

“Nadie sabe para quien trabaja, los futbolistas se sienten solos me imagino, porque no se ve que haya alguien respaldando a ellos que son la mayoría jóvenes. Son a los jugadores a los que tenemos que apoyar, porque son los únicos que pueden revertir la situación”, complementó el ex ariete de los azules.

Insistió en que “algunos quieren que la U baje, creo que están super equivocados, no sé como se les pasa por la cabeza porque no creo que sea fácil después estar en segunda división y volver a primera al otro año, porque no va a ser así”, esgrimió.

Héctor Suazo sostuvo sobre la U y su actualidad que “creo que hay muchos hinchas que quisieran ver el tema de cómo recuperar al club, hay muchos ex jugadores que también quisieran, porque es la única opción de poder recuperar el club”, dijo

“Algo tenemos que hacer nosotros los hinchas, algo tienen que hacer los referentes del club, y ver lo mejor que sea para la U y que la gente de Azul Azul no se enoje porque queremos hacer bien las cosas, queremos recuperar el club para que sea de la gente, de la casa de estudios”, cerró el ex delantero de los azules.