Gabriel Suazo y su fórmula para revertir las críticas en Colo Colo: “Jamás me escondí, pedía la pelota, intentaba, aunque me equivocara 500 veces”

Quien ha sido uno de los puntales de la campaña que ha llevado a Colo Colo de pelear el descenso en 2020 a ser puntero del Campeonato Nacional 2022 es el capitán del Cacique, Gabriel Suazo, que tuvo un profundo análisis de su momento futbolístico en conversación con Revista Tribuna Andes.

El lateral del cuadro albo comentó cómo pudo superar las críticas sobre su nivel en el club hasta incluso haber sido considerado en la selección chilena. “Ni cuando estoy bien ni cuando estoy mal me meto a las redes para ver lo que hablan o dicen, no es algo que me gusta, no me llama la atención y no me llena. El futbolista, y hay que saber convivir con eso, está en la boca de todos. Es así y seguirá siendo así. Lo más sencillo era decir yo me desligo, me hago el lesionado o mientras menos tenga la pelota, mejor. Claro, menos problemas vas a tener, menos te van a ver. En esos días (cuando peleaban el descenso), Marcelo Espina me decía que rescataba que jamás me escondía, que pedía le pelota, que intentaba, aunque me equivocara 500 veces, volvía a intentar. Ese es mi lema de vida, no tan solo en el fútbol. Cada vez que me caigo, con mi familia, ahí estamos todos y vamos para adelante”, aseguró, junto con atesorar el haber salvado al club de perder la categoría hace dos años.

“Es algo que jamás olvidaré. No es un título, no es una copa, pero es uno los logros más emblemáticos para mi vida, no solo para mi carrera futbolística. Fue un año durísimo para todos, es un triunfo de superación y la verdad es que estoy orgulloso de cada uno de los que estuvo presente”, recalcó Gabriel Suazo, que destacó su rol de capitán en Colo Colo.

“Es un sueño. Juego al fútbol y gracias a Dios tengo la posibilidad de hacer lo que a mí me gusta. Mucha gente, lamentablemente, trabaja en algo que no le gusta y tiene que hacerlo. Yo trabajo en lo que me hace feliz. Uno de mis sueños era levantar un título con Colo Colo y lo cumplí. Es una responsabilidad tremenda, porque mucha gente necesita de ti. Se acude al capitán de Colo Colo. Va mucho más allá de ser capitán de un equipo. Se es el capitán de una hinchada entera, que quizás es la mitad del país. Y porto la jineta, pero aquí hay muchos que me han ayudado y son tan capitanes como yo. Ellos lo saben”, aseguró el jugador de 24 años.

Gabriel Suazo y su cambio en la cancha

En las divisiones inferiores, su rol era muy distinto del que hoy ocupa en Colo Colo. “Era volante por la izquierda, pero pasé por todas las posiciones. De extremo, después de 10, luego de volante central y de lateral izquierdo. Con Claudio Rojas, en línea de tres, me puso de stopper por la izquierda. Él me marcó mucho también, porque me enseñó a marcar, los perfiles. A la larga, esto me ayudó mucho en mi formación. Con Pablo Guede jugué una vez de stopper, contra Palestino en Concepción“, explicó en Revista Tribuna Andes, destacando al argentino como quien lo consolidó en Primer División.

“Con Pablo empecé a ser titular, aunque al comienzo estuve a nada de irme a préstamo. Cuando él llegó no estaba ni en el equipo suplente. Yo trotaba por fuera todo el entrenamiento, no entraba ni 10 minutos. Un momento difícil. Iba a la selección Sub-20. Nicolás Córdova estaba de entrenador en Palestino y él me tuvo en la Sub-20. Hablé con él para ir a Palestino, porque veía que Pablo no me iba a utilizar. Se debe haber sabido mi nombre, pero nunca me nombraba. Nico tenía buena relación con Pablo y no sé qué pasó, pero llego de la selección el jueves -jugábamos con la Unión- y me pone de titular Pablo. De la nada. Yo dije esto no fue de la noche a la mañana, ni magia. ¿Qué pienso yo? Que el Nico le dijo que me viera, que tenía potencial. Ese partido con Unión Española fui a la banca”, sostuvo Gabriel Suazo, ya más que cómodo con su posición de lateral izquierdo.

"Me gusta jugar de volante, es lindo, porque siempre estás en contacto con la pelota, te estás moviendo. Jugar tanto tiempo de volante te ayuda a jugar de lateral. Muchas veces paso por fuera, pero a veces me meto a jugar por dentro, algo que los laterales no suelen hacer. Eso porque jugué de volante. La posición de lateral la empecé a sentir cuando estábamos peleando el descenso y Gustavo Quinteros me empieza a ocupar en esa posición. Necesitábamos defender un resultado, más que atacar. Lo primero era defender el cero. No sé si fue por la situación, pero cambié el chip y empecé a ser mucho más agresivo en la marca, algo que no tenía. Entonces, cada vez que el extremo iba a recibir, yo sentía esas ganas de ir a quitársela, de morderle los tobillos. Ahí sentí la posición y me gustó mucho más", expresó el capitán del Cacique.