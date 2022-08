Árbitra sufrió cobarde ataque por parte de un jugador en Argentina: el agresor fue detenido

Una indignante situación ocurrió el pasado fin de semana en el fútbol argentino. La árbitra principal Dalma Cortadi sufrió una cobarde agresión por parte de un jugador en el partido entre Deportivo Independencia y Deportivo Garmense por la Liga Regional de Tres Arroyos.

Mediante un video viralizado por redes sociales, quedó en evidencia el brutal ataque que cometió Cristian Tirone, quien corrió por detrás de la réferi y la golpeó directo en su cabeza.

Tras recibir el impacto, Cortadi cayó al suelo y se levantó inmediatamente, mientras que uno de los árbitros asistentes alejó al futbolista agresor.

Segundos después, el personal policial detuvo a Cristian Tirone y lo trasladaron a una comisaría. En tanto, la jueza del encuentro fue atendida en un centro asistencial.

Las repercusiones de la grave agresión de Cristian Tirone

En diálogo con FM Urbana, Dalma Cortadi se refirió al brutal ataque que sufrió en cancha. “Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así”, detalló.

“Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada. Tengo que estar un par de días en reposo, por el golpe”, agregó la afectada.

Por su parte, Deportivo Garmense, el club en donde militaba Cristian Tirone, anunció este lunes que el jugador quedó suspendido de por vida en el equipo.