Este domingo, Colo Colo derrotó 3-1 a la U. de Chile y estiró su hegemonía en el Superclásico del fútbol chileno. El defensa Maximiliano Falcón destacó la importancia del triunfo en la lucha por el título del Campeonato Nacional y manifestó su satisfacción por sus alegrías en los seis partidos que ha disputado ante los azules.

Desde su llegada a Macul en octubre de 2020, el uruguayo ha enfrentado a la U en seis oportunidades, cinco por la liga local y un amistoso en el Torneo de Verano 2022 que se realizó en Argentina. En esos encuentros, el Cacique ha conseguido cinco triunfos y un solo empate, en el primer clásico que jugó el “Peluca”.

“Más allá de ser tres puntos es un partido sumamente importante. He jugado seis clásicos y lo vuelvo a ganar, es una alegría tremenda. Siempre es importante no perderlos”, manifestó.

Además, el zaguero remarcó la importancia de ganar para levantar el trofeo al final de la temporada. A falta 10 fechas para el término del certamen, los dirigidos por Gustavo Quinteros tienen seis unidades de ventaja sobre Ñublense, su más cercano perseguidor.

“Son seis puntos de diferencia y hay que seguir sumando. No importa cómo juguemos, tenemos que ganar porque atrás tenemos equipos que juegan bien”, apuntó el futbolista de 25 años.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el charrúa reconoció que no fue una buena presentación de Colo Colo respecto a lo mostrado en la actual campaña. “Empieza con un penal en contra al minuto de juego y por suerte lo erraron. Ahí empezamos a levantar. Entramos medio distraídos y eso te puede pasar la cuenta. Fue un partido feo, trabajo, pero nos vamos contentos“, afirmó.

Por último, Maximiliano Falcón se refirió a sus molestias físicas tras recibir un pisotón en la zona del talón en la jornada anterior. “Me molestó un poco el pie. Me recuperé bien, pero me duele un poco al calzarme. Por suerte no me pisaron, en estos partidos hay roce y si no se cobra hay que seguir metiendo”, concluyó.