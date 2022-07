Diego López, autocrítico tras perder su primer Superclásico: “Tenemos que encontrar la continuidad y no jugar sólo un tiempo”

El técnico de la U de Chile, Diego López, reconoció la irregularidad que mostró su plantel en el primer Superclásico que dirigió en el fútbol chileno, donde su equipo sufrió la caída ante Colo Colo.

“En el primer tiempo se jugó intenso, como se tienen que jugar los clásicos. El penal es un error que cometimos y llegamos al segundo tiempo donde cometimos otro error, donde trabajamos difeente la forma de marcar. Cuando uno comete muchos errores en esta clase de partidos, no se puede ante un equipo fuerte y con experiencia en este tipo de partidos. Tenemos que dar todos juntos algo más y que todo lo que se hace en la semana hay que llevarlo a la práctica. Le pido disculpas a la gente”, apuntó el uruguayo.

Con la derrota en el Superclásico, la U de Chile quedó a tres puntos del descenso y Diego López completó tres derrotas seguidas en el Campeonato Nacional 2022, aunque no quiso dramatizar en torno a eventuales dudas en su continuidad.

“Pienso en positivo, se que tengo el respaldo del club pero hay que cambiarlo con resultados. Hoy no se están dando. Yo no pienso en venir a perder, el partido se dio y no lo hicimos bien en el segundo tiempo. Tenemos que encontrar la continuidad y no jugar sólo un tiempo”, recalcó.

Diego López y lo que viene para la U de Chile

El charrúa destacó que lo ocurrido en Talca puede servir para el futuro del plantel. “Tenemos jugadores jóvenes, que no tienen experiencia, pero esto es bueno para que aprendan. No se juegan sólo los clásicos así, sino todos los partidos así. Debemos cometer menos errores“, puntualizó, sin proyectar más allá un calendario que los llevará a jugar con Unión Española, Curicó Unido y Universidad Católica.

“No podemos pensar de a tres o cuatro partidos, sino enfocarnos en el próximo rival. Tenemos que hacer la autocrítica todos juntos y después ganar el próximo partido“, recalcó el entrenador de los azules, que no cuestionó tampoco el penal perdido por Cristian Palacios.

“Había visto los penales de la ida, pero va mucho más allá de lo que nosotros sabemos. Es cuestión de los jugadores, lo erró él y ya está. Lo podría haber fallado otro. Si hubiése sido un joven no lo hubiera dejado patear, pero va en la experiencia“, cerró en la conferencia de prensa.