Arturo Vidal comienza a retribuir la confianza entregada por el Flamengo. Este sábado, el mediocampista chileno sumó su primera titularidad en la victoria 4-1 del Mengao ante Atlético Goianiense y en el minuto 32 -tal como su dorsal- marcó su primer gol con la camiseta rubronegra.

El bicampeón de América había debutado con el cuadro carioca el pasado domingo 24 de julio en el triunfo 2-1 ante Avaí. El futbolista de 35 años ingresó a los 78 minutos y participó en el gol que definió la victoria de su equipo tras robar el balón que inició la jugada que finalizó con la anotación de Pedro.

Luego, el miércoles 27 de julio, el “King” sumó su primera aparición con la camiseta rubronegra en el estadio Maracaná. Vidal entró a los 60 minutos frente al Atlético Paranaense, encuentro que finalizó sin goles por la ida de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Ahora, por la fecha 20 del Brasileirao, el técnico Dorival Júnior decidió darle descanso a los jugadores que habitualmente son titulares y el futbolista de La Roja fue elegido para iniciar el compromiso en el once estelar.

El duelo se disputó en el estadio Maracaná y a los 22 minutos de la primera etapa Lázaro convirtió la apertura de la cuenta para los locales. Tan solo un minuto más tarde, Marinho aprovechó la desconcentración del elenco visitante y estiró la ventaja del “Fla”.

A los 32′, los de Río de Janeiro tuvieron la opción de convertir el tercero tras una infracción en el área. Arturo Vidal, con la personalidad que lo ha caracterizado durante toda su carrera, no titubeó en postularse para ejecutar el penal. El “King” optó por rematar pegado al vertical derecho del portero, que adivinó el lado, pero la potencia del remate evitó su contención.

O primeiro gol de Vidal com a camisa do #Flamengo aconteceu! É real! E Erick Pulgar comemorou bastante aqui no Maracanã. pic.twitter.com/j2k6rnZXmT

— Isabelle Costa (@bellexcosta) July 31, 2022