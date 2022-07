Luis Mena palpitó el Superclásico: “Colo Colo no se puede confiar en que la U venga mal hace bastante tiempo”

El multicampeón y excapitán de Colo Colo, Luis Mena, habló con Los Tenores de ADN en al previa del Superclásico de este domingo entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo que se disputará en Talca desde la 13:30 horas.

Al respecto, comenzó diciendo que “jugué alrededor de 25 clásicos y sé que gané más de los que perdí, así que por ese lado me siento bien. La rivalidad siempre va a estar, porque son dos equipos importantísimos, aunque después del cotejo todo se olvida”.

Los Superclásicos que guarda en su recuerdo

Mena aseguró que son dos los Superclásicos que recuerda de manera muy especial en todos los años que estuvo en el Cacique.

“Hay un partido en que jugué de lateral derecho, que no era mi puesto, en la época de Nelsinho Baptista. Fue muy especial porque ganamos por 5-2 e incluso logré sacar un centro para un gol del equipo” , sostuvo.

Tras ello, añadió: “Otro es el que le ganamos a la U de Sampaoli, que era un tremendo equipo y lo pudimos ganar por 1-0 con golazo de otro partido de Carlos Muñoz. Fue muy emocionante, porque le ganamos a un gran equipo como lo era la U en esa época”.

Con los dientes apretados…

“Estos partidos son distintos. A mi me tocó llegar con muy pocas expectativas a algunos, pero son siempre especiales. Son partidos aparte y Colo Colo este fin de semana no se tiene que confiar con una U que no viene bien y que llega a los tumbos hace bastante tiempo (…) Tenemos que salir a jugar con los dientes apretados y con todo el espíritu para que se queden con los tres puntos, ya que puede significar un espaldarazo con un triunfo y que le puede hacer muy bien a la gente de Colo Colo”, manifestó.

¿Las mejores armas de Colo Colo?

“Colo Colo es una de las defensas menos batidas. Por ahí en Copa Libertadores no nos vimos tan bien, pero en el plano local se ha mostrado una solvencia con la dupla de centrales. La solidez que se ha mostrado en ese sentido transmite para que de la mitad de cancha hacia arriba puedan estar mucho más sueltos. Hay muchos jugadores rápidos y con un centrodelantero que hace tiempo el equipo no tenía. Hace mucho tiempo Colo Colo andaba buscando un tipo como Lucero”, lanzó Mena.

La vitalidad del triunfo

“Lo trascendental para Colo Colo será no perder la punta, porque si la pierdes después empiezas a dudar. Esperemos que Colo Colo pueda marcar una gran diferencia en este partido, pensando en cómo viene la U, aunque nunca hay que confiarse”, cerró.